Gușterland se amână până în septembrie 2027: încă 10 luni pentru finalizarea complexului de agrement din Sibiu

Pe scurt: Lucrările pentru amenajarea zonei de agrement și ecoturism de pe Dealurile Gușteriței au fost prelungite cu 10 luni, până la 3 septembrie 2027. Noul termen vine după ce Astrid Fodor a anunțat că Gușterland nu se mai deschide în 2026, din cauza unui aviz greșit.

Gușterland are un nou termen de finalizare: 3 septembrie 2027. Execuția lucrărilor pentru zona de agrement și ecoturism de pe Dealurile Gușteriței a fost prelungită cu 10 luni, potrivit anunțului Municipiului Sibiu publicat în SEAP. Motivul este necesitatea eliberării amplasamentului de o linie electrică aeriană de 110 kV și asigurarea frontului de lucru.

Prelungirea este prevăzută în actul adițional nr. 7 din 3 noiembrie 2026 și este încadrată drept o modificare nesubstanțială. Valoarea contractului rămâne de 54.879.032 de lei fără TVA, fără o majorare asociată acestui act adițional.

Astrid Fodor anunțase că proiectul se oprește pentru un an

Noul termen vine după ce primarul Astrid Fodor a anunțat, în 25 septembrie 2026, la conferința „Construcții & Capital”, organizată de Patronatul Societăților din Construcții la Sibiu, că Gușterland nu se mai deschide în acest an. La acel moment, complexul era amenajat în proporție de 95%, după cum a relatat Ora de Sibiu.

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„Proiectul Gușterland se va opri pentru un an de zile. Acest proiect va sta un an de zile, nu din vina Primăriei, ci din vina celor care ne-au dat un aviz greșit. Și-au dat seama după 6 luni că nu e bine cum au stabilit avizul. Am stat luni de zile să ne dea un alt aviz și acum trebuie să contractăm lucrarea. O procedură lungă de contractare, pentru că materialele necesare se aduc de undeva din China”, a spus Astrid Fodor.

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Lucrările la Gușterland au început în iulie 2024, iar investiția ar fi trebuit să fie finalizată în aprilie 2026. Complexul cuprinde facilități pentru activități în aer liber, între care sanie de vară, trasee pentru biciclete și tiroliene.

Contractul a fost semnat în 2023, pentru proiectare și execuție.

Contractul nr. 177 a fost semnat la 26 octombrie 2023 și a fost atribuit asocierii formate din CON-A Operations, din Șelimbăr, ISCHIA, din Galați, și SUBMIT, din Valea Lupului. Achiziția a fost organizată de Municipiul Sibiu prin licitație deschisă, iar finanțarea este asigurată din fonduri bugetare.

Valoarea estimată inițial a fost de 40.119.019 lei fără TVA. Suma contractată este astfel cu aproape 14,8 milioane de lei peste estimarea inițială.

Documentația inițială prevedea trei luni pentru proiectare, calculate de la semnarea contractului, și 12 luni pentru execuție, calculate de la ordinul de începere a lucrărilor. Asistența tehnică era prevăzută pe întreaga perioadă de execuție.

În SEAP sunt înregistrate opt acte adiționale. Anunțul de atribuire are două versiuni republicate, prima datată 12 august 2026, iar ultima 5 noiembrie 2026. Republicarea privește contractul deja atribuit și nu reprezintă încheierea unui contract nou.

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