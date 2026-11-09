Pe scurt: Biserica din Trei Stejari este singura din Sibiu ctitorită, pictată și sfințită în timpul regimului comunist. Sărbătoarea ocrotitorilor săi a adus și hirotonirea celui care i-a restaurat pictura.

Credincioșii Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Trei Stejari au sărbătorit hramul duminică, 8 noiembrie 2026, când Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Din sobor au făcut parte pr. Ioan Coșa, protopopul de Sibiu, pr. lect. univ. dr. Emanuel Tăvală, pr. dr. Alexandru-Dragoș Dădîrlat și pr. Simion Luca, slujitorii lăcașului de cult, precum și alți preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii.

În cadrul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Laurențiu l-a hirotonit diacon pe pictorul bisericesc Vlad-Ilie Hasna, cel care a restaurat pictura bisericii.

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Mitropolitul Laurențiu a vorbit despre rolul arhanghelilor și al îngerului păzitor

În cuvântul de învățătură, ierarhul a prezentat rolul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil în istoria mântuirii și a vorbit despre ocrotirea și îndrumarea pe care, potrivit învățăturii bisericești, îngerii păzitori le oferă oamenilor.

„Cei doi arhangheli, Mihail și Gavriil, au primit acest nume datorită unor lucrări pe care le-au îndeplinit ei. Întâi de toate, Arhanghelul Mihail, mai-marele cetelor îngerești, a fost cel care, văzând neascultarea lui Lucifer, a strigat: «Să luăm aminte!». Strigătul acesta l-a făcut pe el apărătorul dreptății, apărătorul adevăratei credințe, iar numele «Mihail» se traduce prin «Cine este ca Dumnezeu?». Arhanghelul Gavriil este cel care a dus vestea cea bună Sfintei Fecioare Maria, precum și Dreptei Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul. El a rămas ca un purtător de mesaje dumnezeiești pentru fiecare dintre noi. Numele său, Gavriil, se traduce prin «Dumnezeu este tare», «Dumnezeu este puternic»”, a spus Mitropolitul Laurențiu.

Ierarhul a legat semnificația hramului de rugăciunea către îngerul păzitor: „Arhanghelii sunt slujitorii lui Dumnezeu. Dacă biserica dumneavoastră este pusă sub ocrotirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, și a tuturor cetelor îngerești împreună cu ei, înseamnă că noi, ori de câte ori intrăm în acest sfânt locaș, simțim puterea ocrotitoare a îngerilor care ne străjuiesc. În același timp, ne amintim de îngerul primit la Taina Botezului, care este îngerul păzitor al nostru și de prima rugăciune învățată de la părinții noștri, o rugăciune de la Dumnezeu trimisă, care este rugăciunea către îngerul păzitor”.

„El nu ne obligă pe noi să facem ceea ce trebuie să facem, ci ne ocrotește, ne sfătuiește, ne îndeamnă, ne atenționează. Dumnezeu nu ne forțează, ci ne lasă libertatea de manifestare pentru ca noi să fim responsabili și să ne bucurăm cu adevărat de ceea ce noi împlinim. De aceea, îngerul păzitor ne arată calea, ne avertizează când am luat-o pe o cale greșită și aceasta este o lucrare a lui Dumnezeu. Glasul lui Dumnezeu vine la noi, ni se descoperă nouă. Când venim la biserică, suntem însoțiți de îngerul păzitor”, a mai spus ierarhul.

Biserica găzduiește un centru care sprijină zilnic 20 de copii

La finalul slujbei, pr. lect. univ. dr. Emanuel Pavel Tăvală i-a mulțumit ierarhului pentru prezența în comunitatea din Trei Stejari, în ziua hramului. „Vă mulțumim pentru prezență și pentru această rugăciune atât de profundă, pentru că acolo unde este episcopul, acolo este și Biserica”, a spus preotul.

Emanuel Pavel Tăvală a vorbit despre liturghia săvârșită cu Mitropolitul în mijlocul comunității și în fruntea soborului, descriind sărbătoarea drept o zi de bucurie, dar și un prilej de reflecție asupra identității și direcției fiecăruia. „Este o zi înălțătoare, este o zi de înviere, este o sărbătoare și, până la urmă, văzând vibrația din sufletele fiecăruia dintre noi, să știți că aceasta chiar este ziua Domnului și să ne bucurăm și să ne veselim în ea”, a declarat acesta.

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Trei Stejari este singura biserică din Sibiu ctitorită, pictată și sfințită în timpul regimului comunist.

În curtea lăcașului funcționează Centrul socio-cultural „Noi orizonturi”. Aici, 20 de copii proveniți din familii defavorizate, familii monoparentale sau cu situații de risc beneficiază zilnic de servicii psihologice, o masă caldă și after-school. Activitățile cu beneficiarii se desfășoară sub supravegherea asistenților sociali și a voluntarilor.

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