Pe scurt: În locul unui nou șir de stâlpi lângă case, municipalitatea adaugă corpuri LED pe infrastructura existentă de pe malul Cibinului. Trotuarele vor fi eliberate de stâlpii vechi, iar cablurile aeriene vor fi coborâte în subteran.

Iluminatul public de pe străzile Cibinului și Malului este modernizat prin adaptarea stâlpilor existenți de pe pista de biciclete de pe malul râului, fără montarea unui al doilea aliniament pe trotuarul dinspre imobile.

Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, vechii stâlpi de beton sunt în curs de demontare, operațiunea urmând să se încheie marți, 10 noiembrie 2026.

Intervenția completează lucrările de modernizare desfășurate pe strada Cibinului. SC Apă Canal SA a reabilitat rețelele de apă și canalizare, după care municipalitatea a intervenit la rețeaua electrică, a instalat tubulatura pentru coborârea cablajului metropolitan și a înnoit asfaltul de pe trotuare și carosabil.

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Stâlpii de pe pista de biciclete primesc corpuri LED suplimentare

Pentru modernizarea iluminatului, municipalitatea a ales să utilizeze infrastructura instalată prin proiectul de amenajare a malurilor Cibinului, realizat cu fonduri europene nerambursabile. Pe fiecare stâlp au fost adăugați suporți dubli, echipați cu corpuri de iluminat LED similare celor care deservesc pista de biciclete și conectate la sistemul de gestionare și comandă la distanță.

Primăria precizează că a fost realizat un studiu luminotehnic pentru verificarea nivelului de iluminare. Intervențiile de adaptare a infrastructurii finanțate prin Programul Operațional Regional au fost avizate de ADR Centru.

„Investițiile din fonduri europene pot fi extinse inteligent pentru a aduce valoare adăugată întregii zone, optimizând infrastructura creată prin acestea. Mulțumesc partenerilor de la ADR Centru pentru deschidere și colaborare, aceștia avizând intervențiile de adaptare a infrastructurii finanțate prin Programul Operațional Regional. Rezultatul înseamnă un spațiu public de calitate, trotuare mai libere pentru pietoni, consum redus de energie și economii în bugetul orașului”, a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Potrivit municipalității, soluția permite eliberarea trotuarelor de stâlpii vechi și reducerea costurilor de exploatare și întreținere. Lucrările includ și realizarea canalizației metropolitane subterane, pentru eliminarea cablurilor aeriene. Intervenții de același tip sunt prevăzute și pe strada Malului.

Pentru păstrarea garanției investiției inițiale, lucrările de adaptare au fost realizate cu acordul constructorului care a oferit garanție pentru iluminatul de pe maluri.

Demontarea stâlpilor aduce restricții punctuale până pe 10 noiembrie

Demontarea vechilor stâlpi de beton de pe trotuarele străzilor Cibinului și Malului afectează traficul doar în dreptul punctelor de lucru și numai pe banda dinspre trotuar. Termenul anunțat pentru încheierea acestei operațiuni este marți, 10 noiembrie 2026.

Șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă și să respecte indicatoarele care semnalizează devierea circulației pe o singură bandă. După îndepărtarea stâlpilor vechi, va fi modernizat și trotuarul de pe partea cu imobilele.

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