Pe scurt: Directorul de prognoză ANM Florinela Georgescu spune că de sărbători e posibil strat de zăpadă și în zonele joase. Estimările sezoniere indică o iarnă mai caldă decât normal, dar cu episoade de frig și ninsori.

Există posibilitatea ca în perioada sărbătorilor de iarnă stratul de zăpadă să fie prezent nu doar la munte, ci și în zonele joase, a declarat luni Florinela Georgescu, director de prognoză meteorologică în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la conferința Focus Energetic, potrivit AGERPRES. Estimările sezoniere indică temperaturi medii peste normalul perioadei, dar și posibile episoade de frig și ninsori consistente.

Semnale de ninsoare și în zonele joase din centrul țării

Florinela Georgescu a spus că luna noiembrie este caracterizată de maxime între 2 și 8 grade și că este prima lună în care pot apărea manifestări de iarnă. În zonele montane a nins deja.

Există semnale, încă incerte, că sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare ar putea aduce ninsori sau precipitații mixte și în zone mai joase din partea centrală a țării, nu neapărat la munte.

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Estimarea sezonieră realizată în cadrul programului Copernicus indică, la nivelul României, o posibilă abatere de 1–2 grade. În medie, luna noiembrie ar putea fi încheiată cu temperaturi mai ridicate decât normalul și cu precipitații ușor peste normal, mai ales în vestul și centrul țării.

„Avem deja acest semnal că precipitațiile vor reveni dinspre partea de vest a țării, deci este posibil tot așa ca această estimare să se realizeze”, a declarat Florinela Georgescu, potrivit AGERPRES.

Decembrie, ianuarie și perioada sărbătorilor

Pentru luna decembrie, estimările arată temperaturi medii peste normalul climatologic și precipitații excedentare în jumătatea vestică a țării, unde cantitățile ar putea depăși cu 5–25 de litri pe metru pătrat valorile obișnuite, estimate climatologic la 40–60 l/mp. Media temperaturilor din decembrie este cu 4–5 grade mai coborâtă decât cea din noiembrie, iar în nopțile cele mai reci pot apărea, statistic, temperaturi sub minus 20 de grade.

Reprezentanta ANM a subliniat și o probabilitate ridicată de precipitații mai importante cantitativ în Europa Centrală, regiune din care se alimentează Dunărea.

Pentru perioada sărbătorilor, Florinela Georgescu a apreciat că un vortex polar mai slab ar putea favoriza pătrunderea aerului rece spre sudul Europei.

„Aș merge pe o estimare pentru perioada sărbătorilor rezervată din punct de vedere al temperaturilor, dar cu mai multă încredere că este posibil să avem strat de zăpadă nu numai în zona montană, ci și în zonele joase”, a declarat directorul de prognoză ANM, potrivit AGERPRES.

Luna ianuarie, cea mai rece din calendar, ar putea fi și ea cu 1–2 grade Celsius peste normalul climatologic, cu semnale de precipitații excedentare în vestul, nordul și centrul țării, de 15 până la 25 l/mp peste media obișnuită. Februarie se alătură aceluiași semnal: temperaturi medii cu 1–2 grade peste normal.

Estimările sezoniere, cu reținere

Florinela Georgescu a subliniat că estimările pe intervale lungi trebuie privite cu reținere. Temperaturile medii peste normal nu exclud episoade de frig intens, inclusiv foarte rece, de scurtă durată, care pe ansamblu să nu schimbe media lunară.

„Acest regim ușor excedentar al precipitațiilor, din punctul meu de vedere, poate fi interpretat a avea o probabilitate mare, pentru lunile viitoare, a avea o vreme schimbătoare, deci de a avea episoade cu vreme rece, poate chiar foarte rece”, a explicat reprezentanta ANM, potrivit AGERPRES.

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