Pe scurt: Pacienții, aparținătorii și cadrele medicale sunt invitați la slujbe alături de ceilalți credincioși. Programul include Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu.

Moaștele Sfântului Nectarie de la Eghina și ale Sfântului Luca al Crimeei vor fi aduse marți, 10 noiembrie 2026, la biserica din curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, potrivit unui anunț publicat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Preotul Gheorghe Ghincea îi invită pe pacienți, cadrele medicale, aparținători și pe toți credincioșii să participe la slujbele organizate cu acest prilej la biserica din curtea Spitalului Județean Sibiu.

În anunțul spitalului, Sfântul Nectarie de la Eghina este prezentat drept mare tămăduitor al bolnavilor, iar Sfântul Luca al Crimeei drept medic și ierarh, ocrotitor al celor aflați în suferință. Organizatorii subliniază că sprijinul sufletesc nu înlocuiește îngrijirea medicală: „Credința nu înlocuiește medicina, dar poate fi un sprijin sufletesc prețios pentru omul încercat de boală.”

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Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, și despre aducerea moaștelor celor doi sfinți la capela Spitalului Municipal Sibiu, unde programul de închinare a fost anunțat pentru 8 și 9 noiembrie 2026, cu ocazia hramului.

La biserica Spitalului Județean, programul slujbelor din 10 noiembrie începe la ora 08:30, cu primirea moaștelor. De la ora 09:00 va fi oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, iar la ora 10:30 va începe Sfânta Taină a Maslului.

Credincioșii se vor putea închina la moaște în intervalul 08:30–14:00.

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