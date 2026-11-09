Reprezentanții companiei Mineral Proiect Invest (MPI Magnesium) au avut o primă reacție după referendumul organizat duminică în comuna Rășinari, unde localnicii au respins categoric posibilitatea desfășurării unor exploatări miniere pe raza comunei. Compania anunță că va analiza rezultatul votului și că va decide pașii următori după o discuție internă cu echipa.

Primarul comunei Rășinari, Bucur Bogdan, anunța marți, 3 noiembrie, că a emis un răspuns negativ la solicitarea depusă de Mineral Proiect Invest S.A. pentru obținerea certificatului de urbanism necesar construirii unui obiectiv de investiții. Decizia a venit cu doar câteva zile înainte de referendumul local programat în 8 noiembrie, prin care comunitatea și-a exprimat punctul de vedere asupra proiectului.

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Referendumul a avut loc duminică la Rășinari, și, potrivit proceselor-verbale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), rezultatul referendumului este unul covârșitor împotriva exploatărilor miniere. Din totalul voturilor valabil exprimate, 2.194 au fost împotrivă și doar 35 în favoarea exploatărilor. Astfel, 98,43% dintre alegătorii care au votat au ales varianta „NU”.

Întrebarea adresată alegătorilor a fost: „Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?”.

Referendumul a fost organizat în contextul obținerii de către compania Mineral Proiect Invest a licenței pentru proiectul carierei de magneziu de pe Valea Dobra, subiect care a generat dezbateri și opoziție în comunitatea locală.

Contactat pentru un punct de vedere, Radu Petrescu, reprezentant al MPI Magnesium, a declarat că societatea va analiza rezultatul referendumului înainte de a lua o decizie privind viitorul proiectului. „Vom analiza rezultatele în contextul actual al proiectului și vom reveni cu o concluzie după ce ne vom consulta cu echipa. Trebuie să avem o discuție internă pentru a evalua situația și pentru a stabili pașii următori”, a transmis acesta.

„Nu ne-am așteptat”

Reprezentantul companiei a făcut referire și la reacțiile apărute în mediul online în perioada premergătoare referendumului, afirmând că amploarea campaniei împotriva proiectului a fost neașteptată.

„Recunoaștem că nu ne-am așteptat la o asemenea campanie împotriva proiectului în mediul online, nici la amploarea și intensitatea pe care aceasta le-a atins pe rețelele sociale”, a mai declarat Radu Petrescu.

Deocamdată, MPI Magnesium nu a anunțat ce decizie va lua în privința proiectului de pe Valea Dobra. Compania urmează să evalueze rezultatul referendumului și să stabilească, în urma consultărilor interne, care vor fi pașii următori.

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Referendumul are caracter consultativ

Reamintim că Referendumul are caracter consultativ în raport cu deciziile autorităților naționale, dar consemnează oficial poziția comunității. În ziua votului, primarul Bogdan Bucur a spus că administrația va face tot ce trebuie ca să pună în practică ceea ce s-a votat.

Primăria Rășinari a emis deja cu răspuns negativ certificatul de urbanism pentru cariera de magneziu, invocând procedura referendumului. La rândul ei, compania a anunțat că merge mai departe cu proiectul indiferent de rezultatul referendumului.

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