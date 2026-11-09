Pe scurt:
Lupul nu se bazează doar pe tertipuri în această versiune a poveștii. Montarea lui Diego Aramburo aduce în prim-plan pericolul ascuns în simplitatea și firescul personajului.
„Scufița Roșie”, spectacol realizat de Diego Aramburo după textul lui Jöel Pommerat, pune accentul pe pericolul ascuns în șarmul lupului, potrivit prezentării publicate de Teatrul Gong din Sibiu.
În varianta clasică a poveștii, lupul obține prin tertipuri informațiile despre casa bunicii. În montarea lui Diego Aramburo, accentul se mută de la aceste înșelătorii către o problemă pe care teatrul o pune în legătură cu societatea și lumea în care trăim.
Prezentarea spectacolului identifică adevăratul pericol în șarmul lupului, în simplitatea și firescul său, dar și în condiția fetiței și a oricărei femei.
Scufița Roșie se joacă:
sâmbătă, 14 noiembrie, orele 11:00 și 18:00
duminică, 15 noiembrie, ora 11:00
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