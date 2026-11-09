Pe scurt: De la căsuțe sibiene pictate manual la lichiu pe vatră și masala chai, oferta din Piața Mare se diversifică. Aproximativ 40% dintre expozanți vin din județul Sibiu.

Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide în 13 noiembrie 2026 și va putea fi vizitat până în 3 ianuarie 2027, în Piața Mare. Cea de-a 19-a ediție reunește aproximativ 120 de expozanți din peste 20 de județe, alături de specialități din Italia și Ungaria, potrivit organizatorilor evenimentului, care include programul cultural „Capitala Crăciunului”. Accesul publicului este gratuit.

Aproximativ o treime dintre expozanți participă pentru prima dată la târg. Organizatorii spun că interesul pentru înscrieri a fost cel mai ridicat de până acum, dar au păstrat numărul participanților la un nivel similar celui din 2025, pentru a acorda prioritate calității și varietății produselor.

Aproximativ 40% dintre expozanți provin din județul Sibiu. După Sibiu, cele mai bine reprezentate sunt Cluj și Timiș, urmate de Argeș, Vrancea, Harghita, Maramureș și București. La căsuțe vor fi disponibile produse artizanale, decorațiuni de Crăciun, preparate tradiționale, dulciuri, băuturi calde, cadouri și jucării.

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Expozanții aduc bijuterii din rășină, jucării imprimate 3D și preparate noi

Printre noutățile ediției se numără bijuteriile și decorațiunile de autor realizate din rășină, precum și obiectele din sticlă topită: lămpi, ornamente și decorațiuni care captează lumina. Oferta mai cuprinde căsuțe sibiene din lemn pictate manual, obiecte sculptate în lemn, haine brodate cu motive tradiționale, figurine croșetate manual și jucării realizate prin imprimare 3D.

La capitolul gastronomie, vizitatorii vor găsi lichiu copt pe vatră, pită de casă și pogăcele cu jumări, alături de sandvișuri gourmet cu pulled pork și trufe, porumb fiert în mai multe variante și masala chai. Acestea completează preparatele tradiționale și produsele deja prezente în oferta târgului.

Scena din centrul Pieței Mari găzduiește programul „Capitala Crăciunului”

Piața Mare va avea zone cu identități vizuale distincte, iar traseul de vizitare va fi păstrat pentru a facilita circulația publicului inclusiv în serile aglomerate. O scenă mai mare, amplasată în centrul pieței, va găzdui programul cultural „Capitala Crăciunului”, cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu.

Pe scenă vor urca artiști, grupuri de colindători și formații locale. Trupele care doresc să participe se pot înscrie prin formularul disponibil pe www.capitalacraciunului.ro, unde sunt publicate și informații despre proiect.

Petrecerile de la Christmas Chalet revin în fiecare weekend, după ediția din 2025. Programul și detaliile privind rezervările urmează să fie anunțate de organizatori, iar locurile sunt limitate.

„Ne-am dorit ca ediția din acest an să aducă ceva nou, fără să pierdem ceea ce face Târgul de Crăciun din Sibiu atât de special: atmosfera, întâlnirile dintre oameni și bucuria de a descoperi lucruri frumoase. Avem expozanți noi, produse pe care vizitatorii nu le-au mai întâlnit aici și o Piață Mare regândită, dar am păstrat atenția pentru confortul celor care ne trec pragul. Distincția «Excellent European Christmas Market» 2026 este o recunoaștere importantă a drumului început în 2007 și, în același timp, o motivație să continuăm să construim un eveniment de care sibienii să fie mândri și la care vizitatorii să revină cu drag”, spune Andrei Drăgan Răduleț, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

Ediția din 2026 este prima organizată după primirea distincției europene „Excellent European Christmas Market” 2026. Târgul a avut prima ediție în 2007, iar evenimentul este organizat de Asociația Events for Tourism.

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