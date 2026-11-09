Petrecere de pomină la Sibiu: Adrian Minune concertează la Balcanika

Adrian Minune vine la Sibiu pe 21 noiembrie, pentru un concert în cadrul petrecerii Balcanika, organizată la Redal Expo. Evenimentul începe la ora 22:00, iar biletele din valurile 3, 4 și 5 au prețuri de 100, 120 și 140 de lei.

Sibiul se pregătește pentru o nouă noapte de petrecere la Balcanika. După prima ediție, organizatorii revin la Redal Expo cu Adrian Minune, unul dintre cele mai cunoscute nume ale muzicii de petrecere.

Concertul este anunțat pentru sâmbătă, 21 noiembrie 2026. Petrecerea începe la ora 22:00, la Redal Expo din Sibiu. Organizatorii nu au precizat ora exactă la care artistul va urca pe scenă.

„Gata, nu mai ținem secretul. Pe 21 noiembrie, la Balcanika, urcă pe scena de la Redal Expo un nume care nu are nevoie de introducere: Adrian Minune”, au transmis organizatorii.

Cât costă biletele la Balcanika

Pentru eveniment sunt anunțate trei valuri de bilete: 100 de lei în valul 3, 120 de lei în valul 4 și 140 de lei în valul 5. Disponibilitatea fiecărui val poate varia pe măsură ce biletele se vând.

**Biletele pot fi cumpărate de pe LiveTickets.**

Organizatorii îi îndeamnă pe cei interesați să își cumpere biletele și să rezerve mesele din timp. Pentru rezervări de mese, aceștia au pus la dispoziție numărul 0756 240 164.

Potrivit condițiilor anunțate pe pagina de bilete, accesul participanților trebuie făcut înainte de ora 23:30.

Adrian Minune, surprins recent la o cafenea din Sibiu

Pe 10 octombrie, Adrian Minune a fost văzut la cafeneaua Hug The Plate, unde a ajuns în jurul prânzului.

A băut o cafea și un pahar de prosecco și a fumat un trabuc pe terasă. Mai mulți sibieni l-au recunoscut și i-au cerut fotografii, iar artistul a acceptat să pozeze cu ei. La un moment dat, a rugat un angajat să șteargă masa, care era ușor prăfuită, apoi i-a mulțumit.

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A doua ediție Balcanika la Redal Expo

Petrecerea din 21 noiembrie continuă seria evenimentelor Balcanika organizate la Sibiu. Prima ediție a avut loc pe 4 aprilie 2026, tot la Redal Expo, cu Adi de la Vâlcea printre invitați.

Evenimentul Balcanika cu Adrian Minune este programat pentru 21 noiembrie, de la ora 22:00, la Redal Expo Sibiu. Biletele sunt disponibile online, iar rezervările de mese se fac direct la organizatori, la numărul 0756 240 164.

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