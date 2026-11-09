Pe scurt: Garanția cerută constructorului nu se oprește la lucrări și echipamente: trebuie să acopere și arborii, plantele perene, gazonul și grădinile de ploaie.

Primăria Sibiu a lansat licitația pentru amenajarea a două parcuri noi în cartierele Vasile Aaron și Tineretului. Contractul de execuție are o valoare estimată de 33,32 milioane de lei, iar firma câștigătoare va avea la dispoziție 15 luni pentru finalizarea lucrărilor, după emiterea ordinului de începere. Investiția face parte dintr-un proiect mai amplu, în valoare totală de 56,3 milioane de lei, prin care municipalitatea vrea să amenajeze aproape 7,4 hectare de spații verzi, cu locuri de joacă, terenuri de sport și zone de relaxare.

Municipiul Sibiu caută un constructor pentru realizarea celor două coridoare verzi din cartierele Vasile Aaron și Tineretului. Anunțul de participare a fost publicat pe platforma europeană TED, în 6 noiembrie, iar valoarea estimată a lucrărilor este de 33.323.049 de lei.

Este următoarea etapă a unui proiect despre care Ora de Sibiu a relatat în luna martie, când Primăria a anunțat că investiția a trecut de evaluarea tehnică și financiară și a intrat în etapa de contractare a finanțării europene.

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La acel moment, municipalitatea estima valoarea totală a proiectului la 56,3 milioane de lei, dintre care 36,1 milioane de lei urmau să fie asigurate din fonduri europene nerambursabile, iar 20,22 milioane de lei din bugetul local.

Cele două sume, de 56,3 milioane și 33,32 milioane de lei, nu reprezintă același lucru. Prima este valoarea totală anunțată pentru proiect, iar cea de-a doua este valoarea estimată a contractului scos acum la licitație pentru execuția lucrărilor.

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Parc nou în Vasile Aaron, între străzile Oașa, Muncel și Semaforului

În cartierul Vasile Aaron, viitorul coridor verde va fi amenajat în zona delimitată de străzile Oașa, Muncel, Semaforului și Valea Săpunului.

Potrivit proiectului prezentat anterior de Primăria Sibiu, aici vor fi amenajați aproximativ 39.200 de metri pătrați de spații verzi. Sunt prevăzute plantarea a 514 arbori, a peste 1.000 de arbuști și a aproximativ 15.000 de plante.

Zona va avea un teren de sport multifuncțional, două terenuri de tenis, trei terenuri pentru tenis de masă și trei locuri de joacă pentru copii. Proiectul mai include un perete de escaladă, zone de picnic și două spații împrejmuite pentru animalele de companie.

De-a lungul Văii Săpunului sunt planificate platforme suspendate din lemn, pentru relaxare și observarea naturii. Vor fi amenajate și alei pietonale, o pasarelă, cișmele cu apă potabilă și o toaletă publică cu autocurățare.

Parcul va beneficia de iluminat LED, supraveghere video și puncte de acces Wi-Fi.

Amenajarea coridorului verde din Vasile Aaron este discutată de mai mulți ani. În septembrie 2024, Ora de Sibiu prezenta documentația inițială a proiectului, care prevedea transformarea terenurilor neamenajate din zonă în spații pentru recreere, sport și plimbare.

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În Tineretului, parc cu platforme suspendate, terenuri de sport și locuri de joacă

Cel de-al doilea coridor verde va fi amenajat în cartierul Tineretului, în perimetrul delimitat de străzile Berlin, Madrid, Roma, Lisabona, Deventer, Londra și Aleea Botticelli.

Proiectul prevede amenajarea a peste 25.300 de metri pătrați de spații verzi, prin plantarea a 324 de arbori, 687 de arbuști și peste 5.400 de plante perene.

În apropierea pârâului Rossbach vor fi amplasate patru platforme suspendate din lemn, destinate relaxării și observării naturii.

Locuitorii vor avea la dispoziție o zonă cu aparate pentru exerciții fizice în aer liber, trei terenuri pentru tenis de masă, două locuri de joacă și un spațiu pentru activități cu animalele de companie.

Sunt prevăzute și zone de picnic, un joc de șah cu piese supradimensionate, pasarele pietonale și alei realizate din materiale permeabile.

La fel ca în Vasile Aaron, noul parc va fi dotat cu iluminat LED, supraveghere video, puncte Wi-Fi, cișmele și mobilier urban.

Constructorul va avea 15 luni pentru finalizarea lucrărilor

Potrivit documentației de achiziție, Primăria Sibiu va avea la dispoziție cel mult o lună de la semnarea contractului pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Din acel moment, constructorul va avea 15 luni pentru execuția și finalizarea amenajărilor. După notificarea încheierii lucrărilor, este prevăzută o perioadă de maximum o lună pentru recepție și eventualele remedieri necesare.

Termenul de 15 luni nu începe, așadar, de la publicarea licitației, ci după atribuirea contractului, semnarea acestuia și emiterea ordinului de începere. În acest moment, nu poate fi stabilită o dată exactă pentru deschiderea celor două parcuri.

Firma care va câștiga licitația va trebui să ofere o garanție de minimum cinci ani. Aceasta va acoperi atât lucrările executate, cât și echipamentele, instalațiile și vegetația plantată, inclusiv arborii, arbuștii, plantele perene și gazonul.

Ofertele vor fi evaluate pe baza criteriilor și punctajelor prevăzute în documentația de atribuire.

Vasile Aaron, printre cartierele Sibiului afectate de lipsa spațiilor verzi

Amenajarea celor două parcuri vine și în contextul problemelor identificate anterior în cartierele cu densitate mare de locuințe.

Într-o analiză publicată de Ora de Sibiu în noiembrie 2022, pe baza documentelor municipalității privind adaptarea la schimbările climatice, Vasile Aaron se număra printre zonele orașului afectate de fenomenul de insulă de căldură urbană.

Suprafețele betonate și lipsa vegetației contribuie la temperaturi mai ridicate în perioadele caniculare. Studiile prezentate atunci arătau că între diferite zone ale Sibiului pot exista diferențe importante de temperatură, în funcție de densitatea construcțiilor și de prezența spațiilor verzi.

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Cele două coridoare verzi fac parte din investițiile prin care municipalitatea intenționează să extindă zonele de recreere din cartiere. Primul pas concret pentru realizarea lor este desemnarea constructorului, în urma licitației lansate acum.

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