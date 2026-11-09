Control sibiu
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Pe scurt:

Controlul a avut loc pe strada Tălmăcelului, în jurul orei 08:00. Verificările făcute de polițiști s-au încheiat cu deschiderea unui dosar penal.

Un bărbat de 38 de ani, din Tălmăcel, a fost depistat la volanul unui autoturism fără să aibă dreptul de a conduce, potrivit IPJ Sibiu.

Oprirea în trafic a avut loc duminică, 8 noiembrie 2026, în jurul orei 08:00, pe strada Tălmăcelului, în localitatea de domiciliu a bărbatului.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Cercetările continuă la Poliția Orașului Tălmaciu, pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale.

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