Pe scurt: Restricțiile asupra cheltuielilor publice opresc campania pentru animalele de rasă comună și metiși. Reluarea sterilizărilor gratuite la Mediaș rămâne condiționată de cadrul legal din 2027.

Campania de sterilizare gratuită din Mediaș este amânată temporar din cauza unor restricții bugetare introduse la nivel național, a anunțat Primăria Municipiului Mediaș.

Administrația locală invocă noile prevederi legale care limitează anumite cheltuieli din fonduri publice.

Campania se adresează proprietarilor de câini și pisici de rasă comună și metiși de pe raza municipiului. Suspendarea temporară privește derularea acestui program de sterilizări gratuite pentru animalele cu stăpân.

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Potrivit municipalității, decizia vine în urma intrării în vigoare, la 30 octombrie 2026, a Ordonanței de Urgență nr. 43, publicată în Monitorul Oficial al României. Actul normativ vizează acordarea sprijinului pentru asigurarea energiei termice în sezonul rece 2026–2027, măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

Primăria precizează că articolul 22 al ordonanței impune restricții bugetare asupra anumitor categorii de cheltuieli publice. Aceste prevederi sunt motivul invocat de administrația locală pentru sistarea temporară a campaniei.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2025, despre epuizarea rapidă a sterilizărilor gratuite în cabinetele veterinare din Mediaș. Campania prezentată atunci era derulată de municipalitate în colaborare cu Asociația Puppy Tears Animal Rescue.

Administrația locală își propune reluarea sterilizărilor gratuite la începutul anului 2027.

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