Rășinărenii au respins la referendumul de duminică orice exploatare minieră pe raza comunei. Potrivit proceselor-verbale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pentru toate cele trei secții de votare, 2.194 de alegători au votat „NU” și doar 35 au votat „DA”, adică 98,43% din voturile valabile sunt împotriva exploatărilor miniere.
Procesul-verbal de la ultima secție, Școala Gimnazială „Octavian Goga”, a fost publicat de AEP la ora 01:25. Acolo, 655 de alegători au votat „NU” și 13 au votat „DA”.
Întrebarea de pe buletin a fost: „Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?”. Referendumul a fost organizat după ce compania Mineral Proiect Invest a obținut licența pentru cariera de magneziu de pe Valea Dobra.
Rezultatele pe secții de votare
- Căminul Cultural Rășinari (secția 333) – NU: 836, DA: 6, voturi nule: 5. Au votat 847 de persoane.
- Școala Gimnazială „Sava Popovici Barcianu” (secția 332) – NU: 703, DA: 16, voturi nule: 10. Au votat 729 de persoane.
- Școala Gimnazială „Octavian Goga” (secția 331) – NU: 655, DA: 13, voturi nule: 0. Au votat 668 de persoane.
În total, în cele trei secții au votat 2.244 de persoane: 2.194 au ales „NU” (98,43% din voturile valabile), 35 au ales „DA” (1,57%), iar 15 voturi au fost anulate.
Referendumul este valid
Potrivit Legii 3/2000, un referendum local este valid dacă îndeplinește două condiții, ambele raportate la cei 4.431 de alegători înscriși pe listele permanente. Prima, o prezență de cel puțin 30%, a fost depășită de la ora 15: prezența finală a fost de 50,64%, cu 2.244 de votanți.
A doua condiție cere cel puțin 1.108 voturi valabil exprimate, adică 25% din alegătorii înscriși. Au fost exprimate 2.229 de voturi valabile, mult peste acest prag, deci și a doua condiție este îndeplinită.
Cifrele provin din procesele-verbale ale celor trei secții de votare, publicate de AEP în noaptea de duminică spre luni.
Prezența: peste jumătate din comună a mers la vot
Cele mai multe voturi s-au strâns la prânz, între orele 12 și 13, când au mers la urne 252 de localnici. Cea mai mare prezență a fost la Căminul Cultural, unde a votat 59% dintre alegători. Au votat 1.209 femei și 1.035 de bărbați, iar cea mai activă categorie de vârstă a fost cea între 45 și 64 de ani.
Ce urmează după vot
Referendumul are caracter consultativ în raport cu deciziile autorităților naționale, dar consemnează oficial poziția comunității. În ziua votului, primarul Bogdan Bucur a spus că administrația va face tot ce trebuie ca să pună în practică ceea ce s-a votat.
Primăria Rășinari a emis deja cu răspuns negativ certificatul de urbanism pentru cariera de magneziu, invocând procedura referendumului. La rândul ei, compania a anunțat că merge mai departe cu proiectul indiferent de rezultatul referendumului.
Sursa datelor: Autoritatea Electorală Permanentă, procesele-verbale ale celor trei secții de votare din Rășinari.
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