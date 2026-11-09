Rășinărenii au respins la referendumul de duminică orice exploatare minieră pe raza comunei. Potrivit proceselor-verbale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pentru toate cele trei secții de votare, 2.194 de alegători au votat „NU” și doar 35 au votat „DA”, adică 98,43% din voturile valabile sunt împotriva exploatărilor miniere.

Procesul-verbal de la ultima secție, Școala Gimnazială „Octavian Goga”, a fost publicat de AEP la ora 01:25. Acolo, 655 de alegători au votat „NU” și 13 au votat „DA”.

Rezultatul din toate cele trei secții de votare. Sursa: AEP / Grafic: Ora de Sibiu

Întrebarea de pe buletin a fost: „Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?”. Referendumul a fost organizat după ce compania Mineral Proiect Invest a obținut licența pentru cariera de magneziu de pe Valea Dobra.

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Rezultatele pe secții de votare

Căminul Cultural Rășinari (secția 333) – NU: 836, DA: 6, voturi nule: 5. Au votat 847 de persoane.

– NU: 836, DA: 6, voturi nule: 5. Au votat 847 de persoane. Școala Gimnazială „Sava Popovici Barcianu” (secția 332) – NU: 703, DA: 16, voturi nule: 10. Au votat 729 de persoane.

– NU: 703, DA: 16, voturi nule: 10. Au votat 729 de persoane. Școala Gimnazială „Octavian Goga” (secția 331) – NU: 655, DA: 13, voturi nule: 0. Au votat 668 de persoane.

În total, în cele trei secții au votat 2.244 de persoane: 2.194 au ales „NU” (98,43% din voturile valabile), 35 au ales „DA” (1,57%), iar 15 voturi au fost anulate.

Referendumul este valid

Potrivit Legii 3/2000, un referendum local este valid dacă îndeplinește două condiții, ambele raportate la cei 4.431 de alegători înscriși pe listele permanente. Prima, o prezență de cel puțin 30%, a fost depășită de la ora 15: prezența finală a fost de 50,64%, cu 2.244 de votanți.

A doua condiție cere cel puțin 1.108 voturi valabil exprimate, adică 25% din alegătorii înscriși. Au fost exprimate 2.229 de voturi valabile, mult peste acest prag, deci și a doua condiție este îndeplinită.

Cifrele provin din procesele-verbale ale celor trei secții de votare, publicate de AEP în noaptea de duminică spre luni.

Prezența: peste jumătate din comună a mers la vot

Sursa: AEP (prezenta.roaep.ro) / Grafic: Ora de Sibiu

Cele mai multe voturi s-au strâns la prânz, între orele 12 și 13, când au mers la urne 252 de localnici. Cea mai mare prezență a fost la Căminul Cultural, unde a votat 59% dintre alegători. Au votat 1.209 femei și 1.035 de bărbați, iar cea mai activă categorie de vârstă a fost cea între 45 și 64 de ani.

Sursa: AEP (prezenta.roaep.ro) / Grafic: Ora de Sibiu

Ce urmează după vot

Referendumul are caracter consultativ în raport cu deciziile autorităților naționale, dar consemnează oficial poziția comunității. În ziua votului, primarul Bogdan Bucur a spus că administrația va face tot ce trebuie ca să pună în practică ceea ce s-a votat.

Primăria Rășinari a emis deja cu răspuns negativ certificatul de urbanism pentru cariera de magneziu, invocând procedura referendumului. La rândul ei, compania a anunțat că merge mai departe cu proiectul indiferent de rezultatul referendumului.

Sursa datelor: Autoritatea Electorală Permanentă, procesele-verbale ale celor trei secții de votare din Rășinari.

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