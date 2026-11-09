Pe scurt: PSD propune șase criterii pentru comasarea primăriilor și comitete județene de reorganizare conduse de prefect. În Sibiu, 13 comune sunt sub pragul de 1.500 de locuitori.

PSD propune ca fiecare primărie să fie evaluată după șase criterii, de la populație și venituri proprii până la acces la școli, medici și apă curentă, iar comasările să fie propuse de câte un comitet județean organizat în jurul prefectului. Anunțul a fost făcut luni, 9 noiembrie, de europarlamentarul Dragoș Benea, care coordonează grupul de lucru al partidului pe reforma administrativ-teritorială.

Potrivit AGERPRES, Benea a explicat la sediul PSD că criteriile vor sta la baza unei „matrice a sustenabilității”, adică a unui algoritm de punctare. Acesta ar urma să arate care unități administrativ-teritoriale se pot susține singure și care „trebuie să fie reorganizate și comasate”.

Cele șase criterii

Criteriile propuse de PSD sunt:

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populația și demografia;

sustenabilitatea economică, calculată prin compararea veniturilor și cheltuielilor proprii ale primăriei, plus gradul de colectare a taxelor și impozitelor locale;

capacitatea administrativă: competențele aparatului local, investițiile făcute și fondurile atrase;

conectivitatea: distanța până la drumuri importante, unități sanitare sau de pompieri;

accesibilitatea: numărul de școli, grădinițe, creșe, dispensare și medici;

serviciile publice locale: apă, canalizare, gaze, iluminat public și transport în comun.

Benea a spus că la analiză se folosesc și instrumente de inteligență artificială, care corelează date din baze publice.

Cine ar face propunerile în fiecare județ

În fiecare județ s-ar forma un comitet de reorganizare, în jurul instituției prefectului. Din el ar face parte reprezentanți ai Consiliului Județean, ai Oficiului de cadastru, ai Direcției de statistică, ai Inspectoratului Școlar, ai Poliției și ai Direcției agricole.

Comitetele ar consulta primăriile și ar trimite propunerea de reorganizare pentru județul lor la Ministerul Afacerilor Interne și la Ministerul Dezvoltării. Benea a spus că scopul este primul document de reorganizare administrativ-teritorială din 1968 încoace, pe care Guvernul să-și poată asuma răspunderea în Parlament.

Europarlamentarul a precizat că satele și comunele nu dispar ca localități. „Desființarea unei primării ca instituție nu înseamnă dispariția localității respective”, a declarat el, comparând reforma cu comasarea școlilor: elevii merg în aceeași clădire, dar dispar funcțiile de director, contabil-șef sau consiliul de administrație.

Rezerve față de proiectul Ministerului Dezvoltării

Benea a spus că are rezerve față de proiectul Ministerului Dezvoltării, condus tot de un ministru PSD, Alexandru Stoica, care prevede în prima etapă doar comasarea voluntară, potrivit Adevărul. Ministrul a anunțat că 429 de comune cu sub 1.500 de locuitori ar urma să se comaseze voluntar până la 1 martie 2027, iar a doua etapă ar fi una obligatorie, prin asumarea răspunderii. În ambele variante, noua hartă administrativă ar intra în vigoare la alegerile locale din 2028.

Potrivit lui Benea, în România există peste 450 de unități administrativ-teritoriale sub 1.500 de locuitori și alte 1.100 cu până la 3.000 de locuitori, iar 55% dintre orașe nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori. El a legat graba de bugetul european 2028–2034, în care fondurile de coeziune vor fi mai mici.

15.000–18.000 de aleși locali mai puțin din 2028

Potrivit Antena 3, Benea a spus că unul dintre scenarii prevede comasarea comunelor sub 3.000 de locuitori — aproape 1.700 de unități — și a orașelor care au coborât sub pragul legal de 10.000 de locuitori, care ar putea fi comasate sau retrogradate la rang de comună. Efectele s-ar vedea la alegerile locale din 2028: între 15.000 și 18.000 de aleși locali, primari și consilieri, ar putea să nu mai existe.

Turcan, pe Facebook: PSD are deja două reforme

Deputatul PNL Raluca Turcan a reacționat luni pe pagina sa de Facebook, citată de G4Media. Ea spune că PSD promovează mesaje contradictorii doar ca să creeze „impresia de activitate”:

„Din categoria «ziua și minciuna», azi vorbim despre PSD și reforma administrativă. Abia s-a uscat cerneala pe programul de guvernare și PSD are deja două reforme administrative. Una a ministrului PSD al Dezvoltării. Alta a vicepreședintelui PSD responsabil pentru reforma teritorială. Exact, nu sunt una și aceeași persoană! La scurt timp după ce a preluat mandatul, ministrul PSD al Dezvoltării, Alexandru Stoica, anunță cu surle și trâmbițe că dă startul comasării voluntare a localităților: 429 de comune sub 1.500 de locuitori. Voluntar până la 1 martie 2027, dar apoi obligatoriu. Azi, Dragoș Benea, vicepreședinte PSD, se delimitează de proiectul ministrului PSD, colegul său de partid, și pune pe masă un scenariu cu pragul de 3.000 de locuitori. Vrea comasare obligatorie, prin asumarea răspunderii guvernului. Nu 429 de comune, ci aproape 1.700. De patru ori mai multe. Iar orașele care au coborât sub 10.000 de locuitori să fie comasate sau retrogradate la categoria de comună.”

Turcan întreabă dacă primarii PSD care s-au opus pragului de 1.500 de locuitori vor accepta acum pragul de 3.000 și concluzionează că partidul „aruncă în spațiul public aceste variante pentru că reforma oricum nu se face”.

Peiu (AUR): moțiune de cenzură dacă Guvernul își angajează răspunderea

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat luni, potrivit AGERPRES, că pentru o astfel de reformă e nevoie de „un consens parlamentar”. Dacă Guvernul PSD își va angaja răspunderea pe proiect, AUR va încerca să depună moțiune de cenzură.

„Nu este normal ca o astfel de temă să fie expediată prin angajarea răspunderii și nici nu este urgentă. Dacă se va face această reformă administrativă, ea se va aplica, probabil, începând cu septembrie 2028”, a spus Peiu. El a mai afirmat că reorganizarea trebuie gândită la nivel național, inclusiv pentru București, nu doar pe comunele mici.

Primarii de comune din Alba spun „nu” formei actuale

Filiala Alba a Asociației Comunelor din România este, potrivit Libertatea, prima structură de primari care respinge ferm reforma în forma propusă acum. Mesajul transmis de edilii prezenți: „NU acestei măsuri, în forma propusă!”. Ei cer, printre altele, o analiză de impact la nivel național, criterii care să țină cont și de suprafață, relief și distanțe, consultarea reală a comunităților și calcule financiare clare despre economiile promise.

În același articol, Valentin-Dumitru-Ioan Ivan, primar al comunei Sadu (Sibiu) și vicepreședinte ACoR, spune că desființarea celor 429 de comune ar genera economii de sub 1% din cheltuielile administrației publice locale și că „viitorul comunelor nu poate fi decis exclusiv prin calcule demografice”.

Ce înseamnă pentru județul Sibiu

În județul Sibiu sunt 13 comune sub pragul de 1.500 de locuitori, potrivit Recensământului din 2021: Râu Sadului, Ludoș, Bruiu, Mihăileni, Marpod, Cârța, Apoldu de Jos, Cârțișoara, Ațel, Tilișca, Brădeni, Boița și Chirpăr. Ele reprezintă aproape un sfert din cele 53 de comune ale județului. Detaliile, în articolul Treisprezece comune din Sibiu ar putea fi vizate de comasare.

Dacă propunerea PSD trece, comitetul județean de la Prefectura Sibiu ar urma să analizeze aceste primării după cele șase criterii, nu doar după numărul de locuitori. Deocamdată nu există o listă oficială a primăriilor care ar urma să fie desființate.

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