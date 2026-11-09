Pe scurt: Legătura DN1–DN7 pe A0 și aproape 50 de kilometri pe A7 sunt printre deschiderile anunțate. Atingerea țintei anuale depinde însă și de tronsonul Curtea de Argeș–Tigveni.

Aproximativ 130 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres ar mai putea fi dați în circulație în România până la sfârșitul anului 2026. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ovidiu Popa, a anunțat luni, 9 noiembrie 2026, un obiectiv anual de circa 200 de kilometri, dintre care 71 au fost deja deschiși, potrivit Mediafax.

Pe Autostrada de Centură a Capitalei, A0, ministrul a anunțat că ar urma să fie deschiși 10 kilometri din lotul 1, între DN1 și DN7. Lotul are o lungime totală de 17,5 kilometri.

„Autostrada de Centură a Capitalei, A0 din lotul 1 să dăm în trafic 10 km din cei 17,5 km, practic facem legătura DN1 cu DN7. Rămâne pentru primul trimestru al anului viitor să facem legătura A1 cu DN7”, a declarat Ovidiu Popa. Astfel, legătura A1–DN7 este prevăzută pentru primul trimestru din 2027.

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Pe Autostrada A3, planurile pentru 2026 includ deschiderea a aproximativ 30 de kilometri între Nădășelu și Zimbor. Ministrul a mai anunțat că ar urma să fie dați în folosință și cei 26,35 kilometri ai tronsonului Suplacu de Barcău–Chiribiș.

Pe Autostrada A7, sunt anunțate pentru deschidere loturile 1 și 2 dintre Bacău și Pașcani. Acestea au o lungime totală de 49,3 kilometri și vor permite circulația până în zona municipiului Roman.

În programul deschiderilor din 2026 este inclus și drumul expres Brăila–Galați. Acesta se adaugă tronsoanelor de autostradă enumerate de ministru pentru atingerea obiectivului anual de aproximativ 200 de kilometri.

Ovidiu Popa a precizat însă că totalul ar putea fi mai mic dacă nu va fi rezolvată problema deschiderii celor 10 kilometri de pe Autostrada A1, secțiunea 4, între Curtea de Argeș și Tigveni.

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