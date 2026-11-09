Pe scurt: Romgaz vrea să folosească gazele și pentru electricitate și îngrășăminte, prin platforma Azomureș. Pentru sezonul rece, compania anunță ce parte din producție este alocată la preț administrat.

Producția internă de gaze naturale va depăși consumul României odată cu exploatarea Neptun Deep, a declarat Aristotel Jude, șeful Romgaz, la conferința Focus Energetic.

Proiectul ar urma să asigure, în perioada de platou, aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze, peste producția de circa 8 miliarde de metri cubi a zăcămintelor terestre, potrivit Economica.net, care citează Agerpres.

„Pentru noi este esențial ca în semestrul I, așa cum am fost anunțați, să înceapă producția din Neptun Deep. Din punctul meu de vedere, România va reveni la o producție de gaze naturale din perioada anilor ’98-2000. Dacă avem o medie a consumului de 11 miliarde de metri cubi, producția din Neptun Deep va fi în perioada de platou undeva 8 miliarde de metri cubi de gaze, iar producția asigurată acum de zăcămintele onshore, ale producătorilor de gaze naturale, se situează la circa 8 miliarde de metri cubi, ceea ce înseamnă că producția internă de gaze naturale din zăcămintele onshore și din zăcămintele offshore va depăși consumul de gaze naturale al României”, a declarat Aristotel Jude.

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Declarațiile au fost făcute luni, 9 noiembrie 2026, la cea de-a 14-a conferință dedicată pregătirilor de iarnă, organizată de publicația Focus Energetic în parteneriat cu Comisia de industrii și servicii din Camera Deputaților. Tema întâlnirii a fost „Provocările iernii 2026–2027 pentru sistemul energetic național”.

Romgaz vrea să folosească gazele și pentru electricitate și producția de îngrășăminte

Jude a precizat că Romgaz urmărește valorificarea gazelor atât prin vânzare, cât și prin utilizarea lor pentru producerea energiei electrice și în procese industriale.

„Compania Romgaz, prin diversificarea portofoliului, a arătat faptul că, în primul rând, gazul natural nu trebuie vândut neapărat în forma în care este extras și trebuie alocat acolo unde este cea mai mare valoare. De asta ne punem și ne-am pus întotdeauna întrebarea ce facem cu acest gaz natural în condițiile în care acesta ar trebui utilizat în cea mai bună formă, respectiv într-un lanț valoric superior. Cu alte cuvinte, vom comercializa gazul natural în forma în care este extras, îl vom utiliza în același timp în producerea de energie electrică și îl vom integra în procese industriale”, a explicat reprezentantul Romgaz.

În acest context, el a vorbit despre platforma Azomureș, integrată în Romgaz în urma achiziției, și despre activitățile necesare pentru punerea acesteia în producție.

„Ne interesează ca gazul natural să fie utilizat cât mai mult ca materie primă industrială. În ceea ce privește Azomureș, discutăm de gaz, amoniac, îngrășăminte, agricultură și trecem pe lângă pilonul de asigurare a securității energetice din perspectiva gazelor naturale să devenim un pilon și pentru securitatea alimentară prin produsele pe care le vom avea la Azomureș”, a afirmat Jude.

Aproximativ 70% din producția Romgaz este alocată la preț administrat

Pentru iarna 2026–2027, principala prioritate a companiei este menținerea unui nivel adecvat al producției de gaze naturale. Jude a explicat că Ordonanța 12/2026 stabilește furnizarea gazelor la un preț administrat către furnizorii consumatorilor casnici și producătorii de energie termică destinată populației.

„Din producția de gaze naturale a Romgaz din perioada 1 aprilie 2026 până în 31 martie 2027, aproximativ 70% este alocat către furnizorul consumatorului casnic și producătorul de energie termică la preț de 110 lei per megawatt-oră”, a precizat acesta.

Romgaz a efectuat reviziile anuale ale echipamentelor și continuă investițiile pentru menținerea capacității de producție. Compania a asigurat contractele de servicii pentru reparații și intervenții la sonde, a realizat lucrările și a încheiat contracte pentru piese de schimb, uleiuri, combustibil și robineți.

„Ne concentrăm pe introducerea în exploatare de sonde noi, continuarea proiectelor de reabilitare, având în vedere că zăcămintele Romgaz sunt mature. Am adoptat și adoptăm măsuri de optimizare a producției de gaze naturale în proiectele de reabilitare și ne concentrăm să menținem infrastructura la un nivel de producție maxim”, a afirmat reprezentantul companiei.

În privința investițiilor, Aristotel Jude a declarat că Romgaz are programe anuale de peste 5 miliarde de lei. În opinia sa, realizarea a peste 80% din aceste programe reprezintă un succes.

„Dacă ne raportăm la programe de investiții de peste 5 miliarde de lei anual, un procent de realizare a acestor investiții de peste 80% în opinia noastră reprezintă un succes, în condițiile în care suntem o companie de stat care avem reglementări corporative mult mai drastice decât companiile private”, a declarat Aristotel Jude.

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