Pe scurt: Diferența dintre creșterea lunară din România și media UE este de 4,9 puncte procentuale. La polul opus, Luxemburg a înregistrat cea mai accentuată scădere.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea lunară a producției din sectorul serviciilor, cu un avans de 5,2%, potrivit datelor Eurostat prezentate de Știrile ProTV. Media europeană a fost de 0,3%.

Diferența dintre ritmul de creștere înregistrat în România și cel de la nivelul Uniunii Europene este de 4,9 puncte procentuale.

La polul opus, cele mai importante scăderi lunare ale producției din servicii au fost consemnate în Luxemburg, cu un minus de 5,1%. Au urmat Bulgaria, unde reducerea a fost de 2,3%, și Danemarca, cu o scădere de 1,9%.

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Separat de evoluția lunară, comparația anuală arată că, în august 2026 față de august 2025, producția din sectorul serviciilor a crescut cu 2,2% în zona euro și cu 2,1% în Uniunea Europeană.

În această comparație anuală, scăderi au fost înregistrate doar în trei state: Ungaria, cu un minus de 5,6%, Danemarca, unde producția din servicii s-a redus cu 5,3%, și Italia, cu o diminuare de 0,3%.

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