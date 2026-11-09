Pe scurt: După frezarea carosabilului, pe un tronson al străzii Baznei se toarnă asfalt. Primarul Gheorghe Roman spune că refacerea infrastructurii rutiere va continua în etape și pe alte străzi.

Strada Baznei din Mediaș intră într-o nouă etapă de refacere a carosabilului: de vineri, 6 noiembrie 2026, se toarnă covor asfaltic pe tronsonul cuprins între strada Nucului și strada Hula Veche, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Municipiului Mediaș.

Asfaltarea este precedată de lucrări de frezare a carosabilului și vine după modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Intervenția anunțată de municipalitate vizează refacerea suprafeței de circulație pe acest tronson.

„De vineri, 06.11.2026, am început turnarea covorului asfaltic pe strada Baznei. Este o lucrare extrem de importantă în urma investițiilor care au constat în modernizarea rețelelor de apă și de canalizare”, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.

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Municipalitatea precizează că lucrările de modernizare a străzii au început în septembrie 2026, în pregătirea competiției automobilistice „Cupa Mediașului”, desfășurată în perioada 2–4 octombrie 2026.

Evenimentul a făcut parte din Campionatul Național de Viteză în Coastă. Potrivit primăriei, lucrările realizate pentru competiție au urmărit asigurarea condițiilor de siguranță atât pentru participanți, cât și pentru traficul cotidian.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre asfaltarea străzii Baznei înaintea Cupei Mediașului, în paralel cu încheierea lucrărilor de modernizare de pe strada Panait Cernea.

Gheorghe Roman a precizat că intervențiile fac parte dintr-un program de refacere a infrastructurii rutiere, derulat în etape:

„Pe etape, ne-am propus ca un număr cât mai mare de străzi din orașul nostru să intre în acest program de refacere a infrastructurii rutiere și astfel, să avem străzi circulabile, așa cum ne dorim.”

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