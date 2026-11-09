De la o studentă care ajută copiii din sistemul de protecție, până la o sibiancă de aproape 94 de ani, voluntariatul adună oameni de toate vârstele. Patru dintre cele mai cunoscute organizații din oraș explică unde și cum te poți implica.

Vrei să faci voluntariat în Sibiu, dar nu știi de unde să începi? Poți plimba câini din adăposturi, poți ajuta la organizarea concertelor sau poți petrece câteva ore pe săptămână alături de copiii din sistemul de protecție. Am discutat cu reprezentanții a patru organizații din Sibiu și cu două voluntare pentru a afla ce presupune această activitate, cât timp îți ocupă și cum poți participa.

Câine îngrijit în cadrul Animal Life

Nu ai nevoie neapărat de experiență sau de foarte mult timp liber pentru a deveni voluntar. În funcție de organizația pe care o alegi, poți participa doar în weekend, la câteva evenimente pe lună sau te poți implica într-un program de lungă durată. La Animal Life și Academia de Voluntari înscrierile sunt deschise permanent, la Crucea Roșie Sibiu există un formular online, iar Ajungem Mari primește deja candidaturi pentru selecția din toamna anului 2027.

Echipa Animal Life

De la plimbatul câinilor până la organizarea concertelor

La Animal Life Sibiu, cei care iubesc animalele pot merge în adăposturile de câini și pisici, unde le scot la plimbare, se joacă și petrec timp cu ele. Voluntarii noi sunt îndrumați la început de cei cu experiență, iar programul este flexibil. Fiecare vine atunci când poate, fără să fie obligat să respecte un anumit număr de ore.

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Animal Life

Asociația are însă nevoie și de oameni dispuși să găzduiască temporar animale, până când acestea sunt adoptate. Familiile care se oferă să le primească acasă nu trebuie să suporte costurile pentru hrană și tratamente, acestea fiind acoperite de organizație.

„Oricâte familii avem, n-avem niciodată destule”, spune Andreea Rosetti, de la Animal Life.

Înscrierile se fac oricând, printr-un mesaj pe pagina de Facebook a asociației. Adulții pot participa individual, iar minorii trebuie să fie însoțiți de un părinte.

Academia de Voluntari

Doi voluntari ceruți la ora 16. S-au oferit cinci

Pentru tinerii care preferă atmosfera concertelor și a competițiilor sportive, Academia de Voluntari este o altă variantă. Organizația are un grup de peste 600 de tineri care se implică în desfășurarea evenimentelor din Sibiu. Ei ajută la verificarea biletelor, îndrumarea spectatorilor și organizarea accesului publicului, după ce primesc un scurt instructaj.

Academia de Voluntari

Nu trebuie să participe la toate evenimentele. Fiecare alege activitățile care îl interesează și pentru care are timp. Mircea Vasile Prodea, cofondatorul proiectului, povestește că uneori solicitările vin chiar și cu câteva ore înaintea unui concert. Într-o joi, la ora 16:00, organizatorii i-au cerut doi voluntari pentru un spectacol care începea la 18:30. Cinci tineri s-au oferit să ajute.

Înscrierile sunt deschise oricând. Cei interesați trimit un mesaj organizatorilor, cu datele de identificare, și sunt adăugați în grupul de voluntari. Acolo apar anunțurile pentru evenimente, iar fiecare se înscrie la cele care îl interesează. De obicei participă tineri de la 12 ani, dar nu există o limită maximă de vârstă.

Echipa Crucea Roșie

La Crucea Roșie voluntarii ajung mai aproape de oamenii care au nevoie de sprijin

La Crucea Roșie Sibiu, voluntarii se implică în colectarea și distribuirea alimentelor, participă la activitățile afterschool-ului social din Gușterița, organizează demonstrații de prim ajutor în școli și oferă sprijin la diferite evenimente.

Crucea Roșie

Organizația are peste 200 de voluntari înscriși, dintre care aproximativ 70 sunt activi. Înainte de a participa la activități, cei nou-veniți beneficiază de cursuri gratuite, inclusiv de prim ajutor medical și psihologic. Programul este flexibil, astfel că și persoanele care lucrează se pot implica.

„Avem voluntari care participă săptămânal, avem voluntari care vin o dată pe lună”, explică Raluca Morar, de la Crucea Roșie Sibiu.

Alina Rubei, voluntar Crucea Roșie

„Văd în noi o salvare oriunde am fi”

Printre cei care își fac timp pentru această activitate se numără și Alina Rubei. A lucrat în Italia, unde a fost aproximativ trei ani voluntară la Crucea Roșie Italiană. Când s-a întors în România, a decis să continue la Sibiu. În prezent lucrează într-o instituție publică și participă în special la acțiunile organizate în weekend.

Una dintre experiențele pe care nu le-a uitat este întâlnirea cu un grup de copii cu sindrom Down, în Italia. A petrecut timp cu ei, s-au jucat și au făcut diferite activități, iar la următoarea vizită copiii au recunoscut-o și au strigat-o pe nume.

„Am rămas foarte surprinsă. Se bucurau când ne vedeau și ne strigau pe nume. Practic, noi eram niște străini. Am văzut o lumină în ochii lor când ne vedeau”, povestește Alina.

Și la Sibiu a trăit momente care i-au rămas în minte. La o slujbă de sfințire a unei biserici, unde voluntarii Crucii Roșii erau prezenți pentru a acorda ajutor, unei femei i s-a făcut rău. Oamenii din jur au început imediat să strige după echipaj.

„Crucea Roșie, Crucea Roșie, strigă după noi. Văd în noi o salvare oriunde am fi. Și asta mă face să merg înainte. Când văd că în comunitate suntem un sprijin”, spune voluntara.

Alina îi încurajează pe sibieni să încerce voluntariatul, chiar dacă nu au foarte mult timp liber. „Eu aș încuraja să nu aștepte momentul perfect pentru a face bine. E greu de exprimat satisfacția după ce ai participat la o activitate. Până nu o experimentează, nu au cum să știe.”

Clubul de seniori Crucea Roșie

La Crucea Roșie Sibiu se pot înscrie persoane de la 16 ani. Deși recrutările sunt organizate în special toamna, formularul de voluntariat este disponibil și în noiembrie pe site-ul organizației. Persoanele interesate pot completa datele și pot cere informații despre următoarele etape de selecție.

Doamna Maria Oanta și Raluca Morar

Voluntarii vor participa pe 14 noiembrie la o acțiune dedicată Zilei Mondiale de Luptă împotriva Diabetului, iar ulterior vor fi prezenți la căsuța Crucii Roșii din Târgul de Crăciun. Organizația are și un club pentru seniori, care se întâlnește joia, de la ora 13:00, la sediu. Printre aceștia se numără și doamna Maria Oanta, cea mai vârstnică voluntară a Crucii Roșii Sibiu, care împlinește anul acesta 94 de ani.

Echipa Ajungem Mari

Uneori, copiii au nevoie doar de cineva care să-i asculte

O altă posibilitate este Ajungem Mari, organizație care sprijină copiii din sistemul de protecție. În Sibiu, Cisnădie și Cornățel, voluntarii merg săptămânal în căsuțele de tip familial, în echipe de câte două sau trei persoane. Îi ajută pe copii la teme, îi pregătesc pentru examene, se joacă împreună sau ies la film, la teatru și la plimbare.

Uneori, însă, copiii au nevoie doar de cineva care să îi asculte. Gabriela Donose, din echipa Ajungem Mari Sibiu, explică rolul voluntarilor: „Să fii alături ca un prieten un pic mai mare, cu un pic mai multă experiență, și să-i ghidezi puțin”.

Activități Ajungem Mari, foto credit: CyGraphy

Trei frați care nu au uitat-o după cinci ani

Brianna Lascu, studentă la Facultatea de Medicină, este voluntară la Ajungem Mari din septembrie 2025. A mai făcut voluntariat și în trecut, iar o întâlnire recentă i-a arătat cât de mult pot însemna pentru copii chiar și câteva ore petrecute împreună.

În urmă cu cinci ani, printr-o altă organizație, Brianna mergea la fostul Centru de Plasament Gulliver. Acolo a cunoscut trei frați care aveau aproximativ șase-șapte ani. Au participat împreună la petreceri de Halloween și la alte activități, dar ulterior au pierdut legătura.

Activități Ajungem Mari

Înainte de petrecerea de Halloween, unul dintre copii i-a cerut să-i costumeze și ursulețul de pluș. Brianna l-a luat acasă, l-a costumat și l-a adus înapoi. „Copilul era cu lacrimi în ochi. Asta ne arată cât de mult prețuiesc orice și cum se leagă de orice lucru mic, pentru că au nevoie de afecțiunea asta”, își amintește ea.

Sâmbătă, 7 noiembrie, i-a revăzut întâmplător, în timpul unei activități organizate prin Ajungem Mari. Spre surprinderea ei, cei trei au recunoscut-o imediat, deși trecuseră cinci ani.

„Nu mă așteptam să se întâmple asta, fiindcă erau foarte mici pe atunci. M-au recunoscut din prima și știau și numele organizației, știau și numele nostru. Pentru ei chiar contează și țin minte totul. E foarte important pentru ei o prezență acolo”, povestește Brianna.

Activități Ajungem Mari

În prezent, tânăra merge săptămânal la copiii pe care îi sprijină prin Ajungem Mari. Activitățile diferă în funcție de ceea ce au nevoie cei mici. Câteodată fac teme sau se pregătesc pentru evaluări, alteori gătesc împreună, se joacă ori pur și simplu povestesc.

Brianna spune că, deși facultatea îi ocupă mult timp, nu a renunțat la voluntariat. „Cred că sunt mai mult voluntar decât student. Am fost în foarte multe organizații și mereu am găsit loc pentru asta. Consider că trebuie să existe și viață pe lângă medicină și să ai timp și pentru tine.”

Voluntare Ajungem Mari

La Ajungem MARI, voluntariatul presupune aproximativ trei ore pe săptămână, timp de opt luni. Se pot înscrie persoane de la 16 ani, iar minorii au nevoie de acordul părinților. Campania de recrutare pentru 2026 s-a încheiat, însă organizația primește deja candidaturi pentru selecția din toamna anului 2027, prin formularul disponibil pe ajungemmari.ro.

Cum te înscrii ca voluntar în Sibiu

Organizația Cine poate participa Cât timp trebuie să aloci Înscrieri Animal Life Adulți și minori însoțiți de părinți Când ai timp Oricând, prin Facebook Academia de Voluntari De regulă, de la 12 ani La evenimentele alese Oricând, prin Facebook Crucea Roșie Sibiu De la 16 ani Program flexibil Formular online disponibil; selecția trebuie confirmată Ajungem MARI De la 16 ani, minorii cu acordul părinților Aproximativ 3 ore pe săptămână, 8 luni Candidaturi pentru selecția din toamna lui 2027

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