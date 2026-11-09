Pe scurt: Un bilanț de 9-0 la seturi pentru echipa A și un succes cu 3-1 pentru echipa B: cele două formații Champions au obiective diferite, de la medalia națională la formarea viitoarelor jucătoare.

Champions U15 A a obținut trei victorii fără set pierdut la al doilea turneu al Campionatului Național de volei feminin U15, găzduit de Sala CSS Sibiu sâmbătă, 7 noiembrie 2026, și duminică, 8 noiembrie 2026.

La competiție au participat Champions U15 A, Champions U15 B, CSS Sibiu și CSS Târgu Mureș, potrivit comunicatului transmis de ACS Champions Sibiu.

Cu trei formații locale la start, turneul a adus rezultate diferite pentru echipele sibiene: Champions A și-a continuat seria victoriilor, CSS Sibiu a câștigat două dintre cele trei întâlniri, iar Champions B a obținut primul succes din această ediție de campionat.

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Champions U15 A încheie turneul cu un bilanț de 9-0 la seturi

Echipa pregătită de Andrei Banciu, alături de Sabin Sopa și Andrei Toacșe, s-a impus cu 3-0 în întâlnirea cu Champions U15 B. A urmat o victorie cu același scor împotriva CSS Târgu Mureș, iar în ultimul meci Champions A a trecut tot cu 3-0 de CSS Sibiu.

Bilanțul de trei victorii și 9-0 la seturi prelungește seria începută la primul turneu al sezonului, disputat la Târgu Jiu, unde formația sibiană câștigase toate partidele.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre startul perfect al echipei Champions U15 A la Târgu Jiu, cu trei victorii și primul loc în grupă. Clubul a început sezonul 2026–2027 cu două echipe înscrise în aceeași grupă.

Obiectivul primei echipe depășește câștigarea turneelor din prima parte a campionatului. Lotul include sportive care au experiența fazelor finale și a medaliilor naționale, iar ținta este calificarea în fazele decisive și o nouă clasare pe podium la categoria U15.

„Rezultatele sunt cele pe care ni le doream și mă bucură mai ales faptul că am reușit să păstrăm un ritm bun pe parcursul celor trei meciuri. Suntem însă într-o perioadă de construcție. Vrem să atingem forma maximă atunci când vor veni fazele decisive ale campionatului. Avem o echipă cu experiență, cu fete care știu ce înseamnă turneele finale, iar exigența trebuie să rămână ridicată indiferent de adversar”, a declarat antrenorul Andrei Banciu.

Champions U15 B obține primul succes, iar CSS Sibiu câștigă două meciuri

Formația Champions U15 B, antrenată de Anca Șarlea și alcătuită din sportive aflate în formare, a obținut prima victorie a sezonului duminică, 8 noiembrie 2026. După înfrângerile cu 0-3 în fața Champions U15 A și CSS Sibiu, echipa B a încheiat turneul cu un succes, 3-1 împotriva CSS Târgu Mureș.

La primul turneu, cel de la Târgu Jiu, tinerele voleibaliste câștigaseră cel puțin un set în fiecare dintre cele trei partide. Atunci, întâlnirea cu CSS Sibiu ajunsese până în setul decisiv. Pentru acest lot, pregătirea urmărește în primul rând dezvoltarea individuală și acumularea de experiență competițională.

„Pentru fete, această victorie este importantă pentru că le confirmă că munca lor începe să se vadă și în rezultate. Noi urmărim foarte atent evoluția echipei, nu doar scorul final. Vrem să câștigăm mai multe puncte, să construim fazele mai bine, apoi să câștigăm seturi și meciuri. Este un lot numeros, fetele sunt foarte disponibile pentru muncă, iar părinții ne ajută mult. Avem răbdare și vrem ca fiecare etapă să ne găsească puțin mai bune”, a declarat antrenoarea Anca Șarlea.

CSS Sibiu a încheiat turneul cu două victorii și o înfrângere. Formația a trecut cu 3-0 de CSS Târgu Mureș și de Champions U15 B, apoi a cedat cu același scor în ultimul meci, împotriva Champions U15 A.

În ierarhia turneului după numărul victoriilor, Champions U15 A a ocupat primul loc, cu trei succese, urmată de CSS Sibiu, cu două, și Champions U15 B, cu unul. CSS Târgu Mureș nu a obținut nicio victorie.

Rezultatele celor șase partide disputate la Sibiu:

Champions U15 A – Champions U15 B: 3-0;

CSS Sibiu – CSS Târgu Mureș: 3-0;

CSS Sibiu – Champions U15 B: 3-0;

CSS Târgu Mureș – Champions U15 A: 0-3;

CSS Târgu Mureș – Champions U15 B: 1-3;

CSS Sibiu – Champions U15 A: 0-3.

ACS Champions Sibiu participă de cinci sezoane cu echipele A și B în aceeași competiție, inclusiv cu întâlniri directe în campionat. În timp ce prima formație urmărește o medalie națională, echipa B oferă unui lot numeros de sportive posibilitatea de a juca meciuri oficiale și de a acumula experiență pentru trecerea la un nivel superior.

„Pentru mine, imaginea importantă a acestui weekend este că avem două echipe U15 cu misiuni clare. La echipa A vorbim despre performanță și despre un obiectiv de medalie. La B construim jucătoare, le oferim competiție și timpul de care au nevoie pentru a crește. Faptul că aceste două echipe se întâlnesc de ani de zile și în campionat arată continuitatea proiectului nostru. Vrem să avem permanent sportive pregătite pentru performanță, dar și o bază suficient de puternică din care să vină următoarele generații”, a declarat Sabin Sopa, președintele ACS Champions Sibiu.

Lotul Champions U15 A este alcătuit din: Albu Alice, Albu Aylin, Brenciu Alexia, Calciu Ana, Cotarlea Ema, Craciun Antonia, Dinescu Dara, Marcu Rebecca, Paun Iunis, Pintea Filofteia, Popa Natalia, Popoviciu Sara, Popusoi Natalia, Sarlea Denisa, Toacse Maria și Vasilescu Adela.

Lotul Champions U15 B le cuprinde pe: Albescu Andra, Anghel Atia, Bandi Izabella, Bersan Anastasia, Bucse Mara, Deliu Nadia, Gheorghe Ana, Hlihor Nicole, Ivascu Alisa, Marginean Dariana, Marin Thea, Midrigan Sara, Mitea Adelina, Popusoi Amalia, Rafaila Teodora, Reti Antonia, Tarnovan Serena, Soichin Medeea și Stroia Antonia.

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