Pe scurt: Lucrările sunt gata, spune ministrul, dar lipsesc oamenii care să monitorizeze tunelul și să intervină în situații de urgență. Anunțul schimbă perspectiva deschiderii lotului Tigveni–Curtea de Argeș în noiembrie.

Tunelul Momaia, de pe Autostrada Sibiu–Pitești, nu va mai putea fi deschis circulației în noiembrie, așa cum anunțase anterior ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa. Deși lucrările sunt finalizate, autoritățile nu au personalul specializat necesar pentru monitorizarea, întreținerea și intervențiile de urgență în tunel. Ministrul îl acuză pe predecesorul său, Radu Miruță, că a blocat angajările, însă nu poate estima cât va dura întârzierea.

Anunțul a fost făcut luni, 9 noiembrie 2026, într-o conferință de presă, în care ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a prezentat primele constatări ale unui audit început la nivelul instituției.

Potrivit Știrile ProTV, oficialul susține că angajarea personalului necesar pentru operarea tunelului a fost blocată de fostul ministru Radu Miruță.

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„Am cerut un audit la nivelul ministerului. Încă nu este gata, dar o să vă aduc câteva elemente din ceea am găsit până în momentul de față. O să încep prin a vă spune despre o bombă pe care am identificat-o. Din păcate, tunelul Curtea de Argeș nu va putea fi operaționalizat pentru că predecesorii mei s-au canalizat pentru a face diferența dintre Momoa-Momaia decât să se asigure să facă niște lucruri ca acest tunel să poată fi funcțional. Fostul ministru a blocat angajarea personalului specializat care trebuia să se ocupe de monitorizarea, mentenanța și intervenția de urgență în tunel”, a declarat Ștefan Ovidiu Popa.

Declarația face trimitere și la un episod din luna octombrie, când ministrul a pronunțat greșit numele tunelului, spunând „Momoa” în loc de Momaia.

Acuzațiile la adresa lui Radu Miruță aparțin actualului ministru și nu reprezintă concluziile definitive ale auditului, care este încă în desfășurare.

Lucrările sunt gata, dar tunelul nu poate fi deschis

Tunelul Momaia face parte din secțiunea 4 a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, între Tigveni și Curtea de Argeș, un tronson cu o lungime de 9,86 kilometri.

Potrivit ministrului, construcția este finalizată, însă lipsa personalului care să opereze sistemele de siguranță împiedică deschiderea circulației.

„În acest moment, fără oameni specializați, nimeni nu își poate asuma riscul să deschidă circulația. Vorbim deci de o întârziere, nu putem estima momentan cât va fi întârzierea, dar cu siguranță va fi o întârziere. Termenul contractual pentru finalizarea acestei secțiuni din autostrada Sibiu-Pitești, de la Tigveni până la Curtea de Argeș, este februarie 2027. Deci ne aflăm în perioada contractuală. Lucrările sunt gata, dar din păcate, neavând personal specializat pentru a operaționaliza tunelul, va trebui să mai amânăm deschiderea circulației”, a susținut ministrul Transporturilor.

Ștefan Ovidiu Popa a precizat că au început discuțiile cu directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pentru organizarea concursurilor și angajarea etapizată a personalului necesar.

Ministrul nu a avansat însă o nouă dată pentru inaugurare.

Întrebat dacă reproșurile îi vizează și pe foștii miniștri Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban, Popa a precizat că acuzațiile sale se referă la Radu Miruță.

„Nu am făcut referire nici la domnul Grindeanu, nici la domnul Șerban, pentru că există un memorandum pe care l-a înaintat domnul director Pistol și acel memorandum a fost blocat pentru că domnul Miruță nu a vrut să deblocheze această situație”, a răspuns ministrul.

Cu două săptămâni în urmă, ministrul promitea deschiderea în noiembrie

Anunțul reprezintă o schimbare față de declarațiile făcute de Ștefan Ovidiu Popa în 27 octombrie, când susținea că secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș va fi deschisă circulației în noiembrie 2026.

La acel moment, lucrările ajunseseră la un stadiu fizic de 99,22%, iar constructorul verifica sistemele de siguranță din tunel.

„Nu vă pot avansa un termen, dar în luna noiembrie se va circula pe lotul 4 al autostrăzii A1”, declara atunci ministrul.

Tot în octombrie, directorul CNAIR, Cristian Pistol, explica faptul că deschiderea secțiunii depindea de două condiții: finalizarea testelor de siguranță din tunel și terminarea legăturii dintre autostradă și DN73G.

Lucrările la această legătură depășiseră stadiul de 80%.

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Prin urmare, întârzierea anunțată acum nu înseamnă că a fost depășit termenul contractual de finalizare, stabilit pentru februarie 2027, ci că deschiderea anticipată, promisă pentru această lună, nu mai poate avea loc în condițiile prezentate de ministru.

Tunelul a fost testat pentru incendiu pe 4 noiembrie

Problemele legate de personal apar în contextul în care sistemele tehnice ale tunelului au trecut deja printr-o serie de verificări.

Miercuri, 4 noiembrie, reprezentanții CNAIR și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență au testat instalația de ventilare de mare capacitate, care trebuie să evacueze fumul din galerii în cazul izbucnirii unui incendiu.

Au fost verificate și alte echipamente și instalații care trebuie să funcționeze în situații de urgență.

Tunelul Momaia are o lungime de aproximativ 1,35 kilometri și este echipat cu peste 2.500 de puncte de monitorizare, inclusiv senzori și camere video inteligente.

Sistemele pot identifica incidente sau obiecte aflate pe carosabil și pot declanșa automat măsuri de siguranță, inclusiv închiderea unei benzi sau a unei galerii.

În urma verificărilor din 4 noiembrie, Cristian Pistol anunța că următoarea etapă va fi un exercițiu în teren, cu participarea personalului și a forțelor de intervenție, pentru simularea unui incident real în tunel.

„În funcție de rezultatele testelor, va putea fi luată decizia deschiderii circulației rutiere prin tunel”, preciza directorul CNAIR.

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Acum, pe lângă finalizarea verificărilor și a procedurilor de siguranță, autoritățile trebuie să rezolve și problema personalului specializat care va asigura funcționarea tunelului după deschidere.

Aproape 10 kilometri de autostradă, construiți de PORR

Secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș este construită de compania austriacă PORR, în baza unui contract în valoare de aproximativ 1,678 miliarde de lei fără TVA, finanțat prin Programul Transport 2021–2027.

Tunelul Momaia este unul dintre cele mai importante obiective ale acestui tronson și primul tunel forat de autostradă din România.

Deschiderea secțiunii ar permite circulația pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești.

În paralel, lucrările continuă pe tronsoanele montane dintre Boița și Tigveni, unde constructorii execută tuneluri, viaducte și consolidări de versanți.

Pe lotul Boița–Cornetu, de exemplu, stadiul fizic ajunsese la aproximativ 16% la finalul lunii octombrie, iar constructorii finalizaseră săparea ambelor galerii ale tunelului Boița 1.

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Pentru secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș, autoritățile nu au anunțat deocamdată o nouă dată de deschidere. Ministrul Transporturilor susține că aceasta depinde acum și de angajarea personalului necesar pentru operarea în siguranță a tunelului Momaia.

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