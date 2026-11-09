Pe scurt:
Mașina fără plăcuțe a atras atenția unui echipaj între Axente Sever și Agârbiciu. Verificările au arătat că niciunul dintre cei doi tineri care ar fi condus-o nu avea permis.
Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 de Poliție Rurală Axente Sever au urmărit, duminică seara, 8 noiembrie 2026, în jurul orei 22:00, un autoturism care circula pe DN 14 fără plăcuțe de înmatriculare. Mașina a fost oprită ulterior în localitatea Agârbiciu.
Echipajul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu când a observat autoturismul circulând pe sectorul de drum dintre Axente Sever și Agârbiciu. Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia până în localitatea în care a fost oprit.
În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că mașina nu avea doar plăcuțele lipsă, ci era neînmatriculată.
Potrivit verificărilor, în aceeași zi, înainte de oprire, autoturismul ar fi fost condus, pe rând, de doi tineri: unul de 19 ani, din Axente Sever, și unul de 20 de ani, din Agârbiciu.
Ambii tineri erau fără permis de conducere. Cei doi au fost testați cu etilotestul, iar rezultatele au fost identice: 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru fiecare.
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