Pe scurt: Filmarea de 24 de secunde a deschis o dezbatere despre indicatoarele pentru animale sălbatice și pasajele care le-ar permite să traverseze șoselele în siguranță.

Un șofer a filmat cu camera de bord momentul în care a lovit un urs pe o șosea din județul Sibiu, după ce animalul i-a apărut brusc în fața mașinii.

Imaginile publicate pe Reddit au stârnit discuții despre riscul accidentelor cu animale sălbatice și măsurile de protecție de pe drumuri, potrivit Adevărul.

Urșii sunt întâlniți în mai multe zone locuite din România, iar aparițiile lor pe străzi și șosele provoacă teamă localnicilor. Potrivit estimării prezentate de Ministerul Mediului în decembrie 2025, populația de urs brun din România era evaluată la 10.657–12.787 de exemplare.

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Înregistrarea din Sibiu durează 24 de secunde. Potrivit datei afișate în imagini, accidentul s-a produs în 2 noiembrie 2026, în jurul orei 21:45, pe vreme ploioasă. Șoferul a precizat că se afla la volanul unui Volkswagen Polo din 2003 și că mașina a suferit avarii minore.

„Am scăpat ieftin. Aripa îndoită și farul spart”, a scris acesta.

Despre urs, șoferul a comentat: „Nici nu cred că l-a simțit”. El a precizat și că, înaintea locului accidentului, exista un indicator care avertiza asupra prezenței animalelor sălbatice.

Filmarea a stârnit discuții despre manevrele de evitare și indicatoarele rutiere

Unul dintre cei care au comentat imaginile a atras atenția asupra riscului unei manevre bruște, în condiții de vizibilitate redusă și carosabil ud.

„Putea să aibă și nocturnă, la condițiile respective de drum, pe lângă că nu vezi nimic, dacă încerci să faci o manevră de evitare și pierzi controlul și ai și ghinionul să vină o altă mașină pe contrasens, poți produce o tragedie. Fierul se repară”, a comentat un șofer.

Alți utilizatori s-au întrebat dacă șoferul ar fi trebuit să oprească pentru a verifica starea animalului. „Trebuia să oprească și să vadă dacă e OK ursul, nu?”, a întrebat cineva. Răspunsul primit a fost ironic: „Păi își lua bătaie de la urs”.

Indicatorul pentru animale sălbatice, de formă triunghiulară și cu imaginea unui cervid, avertizează însă asupra posibilității apariției animalelor sălbatice în general, inclusiv urși și mistreți, nu doar căprioare sau cerbi.

Două ecoducte sunt prevăzute pe A1 Sibiu–Pitești, la Călinești și Lazaret

Pe Autostrada A1 Lugoj–Deva au fost construite trei pasaje ecologice destinate în special carnivorelor mari. Două sunt în zona Holdea–Lăpugiu de Jos, iar al treilea se află în apropiere de Brănișca, în județul Hunedoara. Finalizate în 2019, pasajele au lățimi de aproximativ 80 de metri și permit animalelor să traverseze autostrada prin culoare verzi.

Tot pentru protejarea faunei sălbatice sunt construite cele două tuneluri de pe secțiunea Margina–Holdea a A1. Acestea vor permite animalelor să se deplaseze pe deasupra autostrăzii, pe un coridor ecologic dintre Munții Apuseni și Carpații Meridionali.

Alte două ecoducte sunt prevăzute pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești, în Defileul Oltului, la Călinești și Lazaret. Acestea vor avea lățimi de cel puțin 100 de metri și vor traversa DN7, calea ferată și râul Olt. Ecoductul de la Călinești este în construcție, în timp ce cel de la Lazaret se află în etapa de pregătire.

Un accident asemănător celui din Sibiu s-a produs în 18 octombrie 2026, în comuna Cotmeana din județul Argeș. Un șofer a lovit un urs, iar autoturismul a fost avariat în partea din față. Conducătorul auto a suferit un atac de panică și a avut nevoie de asistența paramedicilor SMURD. Ursul a dispărut după impact, iar autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT

În noaptea de 3 spre 4 octombrie 2026, un urs a murit după ce a fost lovit de o mașină pe DN1-E60, în localitatea Dumbrava din județul Cluj. La volan se afla un tânăr de 25 de ani, care circula dinspre Huedin spre Cluj-Napoca.

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▶ Vezi pagina acestui video: Urs lovit de o mașină pe o șosea din Sibiu: momentul impactului, surprins de camera de bord — VIDEO

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