Pe scurt: Temperatura, umiditatea și spațiul din adăposturi contează pentru sănătatea animalelor în sezonul rece. Recomandările veterinarilor includ și protejarea apei de îngheț, verificarea hranei și un program de supraveghere a bolilor transmisibile.

Pregătirea adăposturilor pentru iarnă, verificarea furajelor și protejarea surselor de apă sunt printre măsurile recomandate crescătorilor de animale și păsări de Colegiul Medicilor Veterinari, Filiala Sibiu, într-un comunicat transmis luni, 9 noiembrie 2026. Atenționarea vizează atât exploatațiile comerciale, cât și gospodăriile populației.

Trecerea treptată a bovinelor, ovinelor, caprinelor și cabalinelor la stabulație permanentă, adică la întreținerea în adăposturi, impune pregătirea din timp a spațiilor în care vor fi ținute animalele. Potrivit Colegiului, sănătatea și bunăstarea acestora depind de spațiul disponibil, supravegherea zilnică, respectarea condițiilor de microclimat, ventilație și igienă, asigurarea hranei și apei, precum și de prevenirea bolilor transmisibile și a afecțiunilor asociate condițiilor de creștere.

Adăposturile trebuie reparate, igienizate și ventilate pe durata iernii

Spațiile pentru animale și păsări trebuie adaptate speciei și categoriei de vârstă, cu respectarea densității, volumului de aer, umidității și luminozității necesare. Crescătorii sunt îndemnați să repare elementele deteriorate: alei de acces, padocuri, ziduri, geamuri, tâmplărie, tavane, jgheaburi, burlane, tencuieli și pardoseli. Ușile și ferestrele trebuie să fie etanșe, pentru menținerea unei temperaturi optime și constante.

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În comunicat sunt indicate o temperatură de 18–20 de grade Celsius, o umiditate de 65–70%, iluminare corespunzătoare și împrospătarea continuă a aerului prin ventilație naturală. Suprafața de adăpostire și dimensiunea grupurilor trebuie stabilite în funcție de specie, vârstă și celelalte caracteristici biologice.

Pentru bovine, documentul menționează repere de 1,5 m la viței și 1,8 la tineret, fără a preciza unitatea de măsură pentru a doua valoare. Pentru vacile ținute în sistem legat sunt indicate un pat cu lungimea de 1,8 m și lățimea de 0,8 m, precum și un front de furajare de 50 cm.

La ovine, saivanul trebuie să asigure 1,5 metri pătrați pentru fiecare oaie adultă și 0,35 metri pătrați pentru fiecare miel. În padocul în aer liber, suprafața minimă indicată este de 2,5 metri pătrați pentru un adult și de 0,5 metri pătrați pentru un miel. În perioada fătărilor, adăpostul se compartimentează pentru oi gestante, oi în fătare și oi cu miei.

Igienizarea presupune curățare mecanică, dezinfecție, deratizare, dezinsecție și zugrăvire, cu implicarea unităților specializate. Sursele și instalațiile de apă trebuie verificate, protejate împotriva înghețului și reparate acolo unde există defecțiuni, astfel încât animalele să primească apa necesară.

Crescătorilor li se recomandă inventarierea stocurilor de furaje pe sortimente și indici de calitate, stabilirea rațiilor zilnice în funcție de specie și categoria de animale și respectarea condițiilor de depozitare, păstrare și administrare.

Medicii avertizează că trebuie evitate pășunatul pe suprafețe acoperite de brumă și administrarea furajelor înghețate, inclusiv silozuri sau rădăcinoase. Acestea, precum și furajele depreciate calitativ, pot provoca avorturi ori alte afecțiuni digestive grave.

Instalațiile, echipamentele, containerele și vehiculele folosite la producerea, prepararea și transportul furajelor trebuie menținute în stare de funcționare și igienă, pentru a evita contaminarea. Calitatea hranei trebuie verificată prin probe trimise laboratorului de referință, iar în cazul neconformităților trebuie respectate recomandările specialiștilor din buletinele de analiză.

Măsurile de biosecuritate includ funcționarea filtrului sanitar pentru personal și a celui rutier la intrarea în fermă. Dejecțiile și gunoiul trebuie evacuate și depozitate în platforme sau stații de epurare, astfel încât să nu devină surse de răspândire a bolilor. Sunt necesare și spații pentru depozitarea cadavrelor și a altor deșeuri de origine animală, înainte de distrugerea lor într-o unitate specializată.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre rolul medicilor veterinari în sănătatea animalelor și siguranța alimentelor, explicat de medicii de la DSVSA.

Proprietarii trebuie să colaboreze cu medicii veterinari arondați pentru identificarea și înregistrarea la timp a bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor. Intenția de a introduce sau de a scoate animale din exploatație, precum și alte mișcări interne ale acestora trebuie comunicate medicului veterinar. Orice modificare a stării de sănătate a animalelor și păsărilor trebuie anunțată urgent.

Colaborarea cu serviciile veterinare vizează și supravegherea clinică, recoltarea de probe pentru examinări de laborator, tratamentele antiparazitare și vaccinările profilactice. Medicii verifică respectarea normelor de biosecuritate, protecție și bunăstare și colaborează cu proprietarii, asociațiile crescătorilor și micii producători de alimente pentru soluționarea problemelor și corectarea neconformităților.

Pentru această perioadă sunt programate acțiuni de supraveghere a bolilor transmisibile, între care T.B.C., boala limbii albastre, encefalopatia spongiformă bovină, scrapia la ovine, pesta porcină africană, gripa aviară și infecțiile cu salmonele la păsări. Programul menționat de Colegiu include și vaccinarea antirabică a carnivorelor domestice, vaccinarea pentru pesta micilor rumegătoare și variola ovină și caprină, precum și tratamente antiparazitare de necesitate.

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