Pe scurt: Pacienții și cei care îi îngrijesc sunt în centrul rugăciunilor de la biserica spitalului. Managerul Cristian Roman vorbește despre rolul sprijinului sufletesc, alături de tratamentul medical.

Biserica din incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu își sărbătorește hramul luni, 9 noiembrie 2026, de Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul.

Slujba este dedicată pacienților, personalului medical și celor care găsesc sprijin în credință în perioadele dificile, potrivit unei postări a Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Sfânta Liturghie va fi oficiată în biserica spitalului de preotul paroh, părintele Sofian, împreună cu un sobor de preoți. Rugăciunile vor fi pentru sănătatea și însănătoșirea bolnavilor, dar și pentru puterea și înțelepciunea celor care îi îngrijesc.

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Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, ocrotitorul spiritual al bisericii, este cinstit în tradiția ortodoxă ca sfânt tămăduitor și ajutător al celor bolnavi. Spitalul leagă sărbătoarea hramului de rolul sprijinului sufletesc alături de îngrijirea medicală pentru persoanele care se confruntă cu boala.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, și despre hramul bisericuței din curtea Spitalului Județean Sibiu, sărbătorit de Nașterea Maicii Domnului printr-o slujbă și acordarea unor diplome de recunoștință.

Cristian Roman spune că sprijinul spiritual completează îngrijirea medicală

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, Cristian Roman, a vorbit despre nevoile pacienților dincolo de diagnostic și tratament, precizând că sprijinul spiritual trebuie să respecte credința și libertatea fiecăruia.

„Considerăm că actul medical înseamnă mai mult decât diagnostic, tratament și îngrijire fizică. În fața bolii, pacientul are nevoie nu doar de competență profesională și de tratamente adecvate, ci și de înțelegere, încurajare, speranță și sprijin sufletesc. Biserica din incinta spitalului oferă pacienților posibilitatea de a găsi liniște, alinare și putere prin rugăciune și dialog spiritual, respectând credința și libertatea fiecăruia. Asistența spirituală completează dimensiunea umană a îngrijirii medicale și contribuie la starea de bine a pacientului. Le mulțumim părintelui Sofian și tuturor celor implicați în această misiune de sprijinire a oamenilor aflați în suferință”, a declarat Cristian Roman.

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