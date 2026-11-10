Administratorul public al județului Sibiu, Adrian Bibu, cere identificarea și amenajarea unor trasee și spații speciale pentru iubitorii sporturilor motorizate, în afara ariilor naturale protejate, după ce colegi din programul „Anii Drumeției” au surprins, în weekend, motociclete, ATV-uri și mașini de teren pe trasee montane. Mesajul a fost publicat marți dimineață pe pagina sa de Facebook.

Foto: Facebook / Adrian Bibu

Ce au văzut colegii din programul Anii Drumeției

Bibu scrie că, de-a lungul timpului, a întâlnit el însuși astfel de vehicule pe traseele montane. În weekend, prieteni și colegi din programul Anii Drumeției au filmat și fotografiat „numeroase vehicule motorizate care circulau pe munte”.

Se declară el însuși motociclist, cu experiență de enduro, și spune că nu are nimic împotriva pasionaților acestor sporturi.

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Dar pasiunea pentru un sport nu ne scutește de obligația de a respecta natura!

Zone amenajate în afara ariilor protejate și verificări de la autorități

Ca în alte țări europene, cere reguli clare pentru accesul vehiculelor motorizate în zonele montane. Traseele și spațiile dedicate ar trebui să fie, în viziunea sa, în afara ariilor naturale protejate și în locuri în care aceste activități nu afectează mediul, liniștea celor care vin să se bucure de natură sau animalele.

De aceea, consideră că autoritățile competente trebuie să verifice situațiile semnalate, să stabilească dacă sunt respectate reglementările privind circulația vehiculelor motorizate în zonele montane și să aplice sancțiunile prevăzute de lege acolo unde se constată încălcări. Nu își dorește un conflict între pasionații sporturilor motorizate și iubitorii drumețiilor, ci ca fiecare să își poată urma pasiunea „în locurile potrivite și cu respectarea regulilor și a naturii”.

Investițiile Consiliului Județean Sibiu în turismul lent

Bibu amintește că, în ultimii ani, Consiliul Județean Sibiu a investit milioane de lei din bani publici în dezvoltarea turismului sustenabil, prin programul Anii Drumeției. Direcția aleasă, scrie el, este cea a turismului lent: drumeții, aer curat, liniște, peisaje naturale, puncte gastronomice locale și experiențe autentice, cu beneficii pentru pensiuni, micii producători și comunitățile locale.

Spune că nu se poate investi milioane de lei pentru a promova această direcție și, în același timp, „să închidem ochii în fața unor activități care riscă să afecteze tocmai natura, liniștea și traseele montane pe care încercăm să le punem în valoare”.

Este loc pentru toată lumea pe munte, dar nu pentru orice, oriunde și oricum!

Sursa: postarea de pe Facebook a lui Adrian Bibu.

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