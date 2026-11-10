Pe scurt: Între două donări trebuie să treacă minimum 60 de zile, iar fiecare donare aduce un card cu tichete de masă de 280 de lei. Există și o nevoie constantă de concentrate trombocitare, preparate din sângele donatorilor cu experiență.

Stocurile de sânge sunt suficiente pentru necesarul spitalelor din județul Sibiu, dar este permanent nevoie de donatori din toate grupele sanguine, în special de persoane cu Rh negativ.

Precizările au fost făcute de Livia Mareș, biolog și director al Centrului de Transfuzie Sanguină Sibiu, într-un dialog realizat în cadrul colaborării cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și publicat de SCJU Sibiu.

Pe lângă sângele din toate grupele, există o nevoie constantă de concentrate trombocitare. Acestea se prepară numai din sângele donatorilor cu experiență, aflați la donări repetate, a explicat Livia Mareș. Donarea regulată contribuie la menținerea unor stocuri suficiente pentru pacienții care au nevoie de transfuzii.

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Cine poate dona sânge și ce interval trebuie respectat între donări

Pot dona sânge persoanele cu vârsta între 18 și 65 de ani, care au o greutate de peste 50 de kilograme, nu suferă de boli acute sau cronice și nu urmează tratamente medicamentoase incompatibile cu donarea.

În cazul femeilor, donarea nu este permisă în perioada ciclului menstrual și în următoarele cinci zile. De asemenea, femeile nu pot dona în primul an după naștere sau pe perioada alăptării.

Între două donări de sânge total trebuie să treacă minimum 60 de zile. Într-un an calendaristic, bărbații pot dona de cel mult cinci ori, iar femeile de cel mult patru ori.

Potrivit explicațiilor oferite de Livia Mareș, donarea este un act medical sigur pentru donator atât timp cât sunt respectate protocoalele medicale, iar chestionarul completat înainte de recoltare reflectă sincer și responsabil starea sa de sănătate.

După recoltare, sângele este testat pentru depistarea unor boli transmisibile prin sânge: hepatita B, hepatita C, HIV, HTLV și sifilis. Sunt efectuate și analize imunohematologice pentru stabilirea grupelor sanguine și a compatibilității. Aceste verificări au rolul de a proteja atât donatorul, cât și pacientul care va primi sângele.

Donatorii primesc tichete de masă și facilități pentru transport

Pentru fiecare donare, donatorii primesc un card cu tichete de masă în valoare de 280 de lei. Totodată, li se eliberează o adeverință pentru justificarea zilei libere de la serviciu.

Donatorii beneficiază și de o adeverință pentru reducerea cu 50% a abonamentului la mijloacele de transport în comun. Pentru cei care vin din alte localități este prevăzută decontarea transportului de la domiciliu la Sibiu.

Dincolo de aceste beneficii, Livia Mareș a pus pe primul loc satisfacția de a contribui la salvarea unor vieți printr-un gest umanitar. Celor care nu au donat niciodată, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Sibiu le-a transmis: „Să nu aibă teamă și să facă acest pas cu încredere. Personalul medical este pregătit să le ofere toate informațiile și sprijinul necesar.”

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