Dacă vedeți azi un avion care coboară spre pista Aeroportului Internațional Sibiu și apoi urcă din nou, fără să rămână la sol, nu e nimic în neregulă. Consiliul Județean Sibiu anunță că marți, 10 noiembrie, între orele 10:30 și 13:30, o aeronavă a companiei Wizz Air execută manevre de tip „touch and go”, ca parte a pregătirii piloților.

La o astfel de manevră, avionul atinge pista ca la o aterizare obișnuită, dar nu se oprește: accelerează și decolează din nou. Exercițiul se repetă de mai multe ori, așa că avionul poate fi văzut și auzit în mod repetat deasupra zonei aeroportului pe parcursul celor trei ore.

Consiliul Județean, care administrează aeroportul, a cerut ca informația să ajungă la cât mai mulți sibieni, tocmai pentru ca survolurile repetate să nu creeze îngrijorare.

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