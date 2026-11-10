Pe scurt: Profesorii vor fi pregătiți să adapteze orele de sport, iar copiii cu dizabilități vor putea continua antrenamentele cu echipa Zburătorii. Proiectul include achiziția a 12 scaune rulante sportive.

Doisprezece școli din Sibiu vor găzdui sesiuni de baschet și handbal în scaun rulant, în cadrul proiectului „Rolling Together: The Power of Inclusive Play”.

Inițiativa presupune achiziționarea a 12 scaune rulante sportive specializate și participarea comună a copiilor cu și fără dizabilități, potrivit unui comunicat transmis de Fundația Comunitară Sibiu.

Proiectul este lansat de Fundația Comunitară Sibiu, în parteneriat cu Decathlon Foundation, Clubul Sportiv Comunitar Sibiu și Asociația Copil Unicat. Organizatorii își propun să implice direct 20 de copii cu dizabilități locomotorii și cel puțin 1.440 de elevi fără dizabilități.

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Activitățile le vor permite elevilor să descopere sporturile adaptate și să experimenteze practicarea lor din perspectiva unei persoane care utilizează un scaun rulant.

Prin participarea la aceleași activități, organizatorii urmăresc să încurajeze colaborarea, empatia și înțelegerea provocărilor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități.

Printre obiective se numără creșterea încrederii în sine, a stării de bine și a sentimentului de apartenență pentru copiii cu dizabilități, precum și dezvoltarea unor atitudini mai deschise în rândul colegilor lor.

Cel puțin 12 profesori vor fi pregătiți să adapteze orele de sport

Proiectul include pregătirea a cel puțin 12 cadre didactice, câte unul din fiecare școală implicată. Profesorii vor primi cunoștințe și instrumente practice pentru integrarea copiilor cu dizabilități locomotorii în orele obișnuite de educație fizică și pentru organizarea unor activități accesibile tuturor elevilor. Scopul este ca școlile să poată continua aceste activități și după încheierea proiectului.

„Un vis împlinit: intrarea în școli, accesul la copiii și tinerii cu dizabilități, efectuarea de demonstrații pentru ei, alături de colegii lor care vor înțelege și mai profund ceea ce înseamnă o dizabilitate, și nu în ultimul rând, instruirea profesorilor de sport astfel încât copiii cu dizabilități să poată participa mereu la orele de sport, indiferent de dizabilitate”, a declarat Dani Troancă, președintele Clubului Sportiv Comunitar Sibiu.

Cei 20 de copii cu dizabilități locomotorii implicați în proiect vor avea și posibilitatea de a se alătura echipei de baschet în scaun rulant Zburătorii, coordonată de Clubul Sportiv Comunitar Sibiu.

Aceștia vor putea participa la antrenamente săptămânale, pentru a continua să practice sport și în afara activităților din școli.

Pe termen lung, partenerii își propun să extindă modelul în întregul județ Sibiu și să dezvolte un program care să poată fi replicat la nivel național.

„Prin Fundația Decathlon, misiunea noastră este să aducem bucuria mișcării acolo unde barierele par de netrecut. Când privesc proiectul Rolling Together, văd dincolo de echipamentele sportive și de logistica unor antrenamente adaptate. Ceea ce construim aici este o generație de copii care învață să fie mai buni, mai empatici și mai uniți. Faptul că investim în formarea profesorilor și le oferim copiilor șansa de a se pune unii în locul celorlalți va lăsa o amprentă mult dincolo de acest proiect. Pentru mine, aceasta este cea mai importantă victorie: să știu că ajutăm la crearea unei lumi în care normalitatea înseamnă să fim cu toții împreună pe teren, fără excepții”, a transmis reprezentantul Decathlon România cu funcția de CSR & Foundation Leader, al cărui nume nu este precizat în comunicat.

Partenerii proiectului lucrează în sport, educație și sprijinirea copiilor cu dizabilități

Fundația Comunitară Sibiu este o organizație neguvernamentală înființată în 2012, care funcționează ca finanțator privat local. Aceasta identifică și susține proiecte pentru comunitate prin mobilizarea și distribuirea resurselor financiare, umane și de expertiză. Domeniile sale de activitate includ educația, sănătatea, sportul, mediul, incluziunea socială și dezvoltarea comunitară.

Printre programele și inițiativele fundației se numără Maratonul Internațional Sibiu, prezentat în comunicat drept cel mai mare eveniment de strângere de fonduri prin alergare din România, Fondul Științescu, dedicat educației STEAM, Academia de Leadership Urban, sibian/că și How to sibian/că. Fundația facilitează și parteneriate între companii, organizații neguvernamentale, instituții și persoane fizice pentru proiecte locale.

Decathlon este prezent pe piața din România din 2009 și are 32 de magazine la nivel național, o platformă online și o aplicație. În 2025, compania avea aproximativ 1.600 de angajați în România. Comercializează echipamente pentru peste 80 de sporturi, atât sub mărci proprii, precum Quechua, Rockrider, Van Rysel, Domyos, Tribord, Kiprun și Solognac, cât și sub alte mărci internaționale, pentru începători și sportivi avansați sau profesioniști.

Compania colaborează și cu producători din România pentru fabricarea unor produse marcă proprie: încălțăminte pentru drumeții montane, trekking și escaladă, articole textile pentru ciclism și biciclete pentru adulți și copii. Acestea sunt vândute în Europa cu eticheta „Fabricat în România”.

Clubul Sportiv Comunitar Sibiu a fost înființat în 2016, la inițiativa Fundației Comunitare Sibiu și a echipei de organizare a Maratonului Internațional Sibiu. Asociația organizează activități sportive și antrenamente de grup, în special de alergare, pentru persoane de toate vârstele și nivelurile de pregătire. Din 2017, este coorganizator al Maratonului Internațional Sibiu, alături de fundație, și se implică în evenimente precum Night Cross Challenge și Crosul Agnitei.

Asociația Copil Unicat, înființată în 2017, sprijină copiii cu dizabilități neuromotorii și familiile acestora. Organizația susține accesul la kinetoterapie, investigații și tratamente medicale, precum și achiziția dispozitivelor și echipamentelor necesare pentru mobilitate și autonomie. Asociația promovează și participarea copiilor la activități recreative și sportive, cu implicarea familiilor, voluntarilor, donatorilor și partenerilor.

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