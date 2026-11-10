Pe scurt: Social-democrații invocă un proces-verbal al Consiliului Local și prezintă propria versiune despre organizarea consultării. Comunicatul aduce și precizări despre susținerea unei propuneri legislative contestate.

Referendumul de la Rășinari a fost organizat în urma presiunilor exercitate de organizația locală social-democrată, susține PSD într-un comunicat transmis marți, 10 noiembrie 2026.

Potrivit PSD, prezența la urne a depășit 50%, deși numeroși locuitori ai comunei sunt plecați la muncă în străinătate.

Formațiunea afirmă că primarul și reprezentanții PNL refuzaseră anterior consultarea populației și că acest refuz este consemnat într-un proces-verbal al unei ședințe a Consiliului Local. Comunicatul anunță că sunt atașate fotografii privind refuzul invocat și o copie a procesului-verbal.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

PSD susține că discuțiile cu localnicii au dus la organizarea referendumului

Conform relatării din comunicat, o vizită la Rășinari, alături de consilierii locali social-democrați și de Nicolae Streza, președintele organizației locale, a fost urmată de o invitație adresată locuitorilor la o consultare publică privind proiectele discutate. Invitația a fost lansată de Streza în ziua următoare vizitei.

PSD susține că participarea numeroasă la consultare a determinat schimbarea poziției primarului și a reprezentanților PNL. Ulterior, organizarea referendumului a fost decisă în Consiliul Local, în unanimitate. Social-democrații afirmă că au cerut transparență și respectarea dreptului cetățenilor de a decide.

Ora de Sibiu a scris luni, 9 noiembrie 2026, despre votul împotriva exploatărilor miniere de la Rășinari: în două dintre cele trei secții, 98,6% dintre voturi erau împotrivă, potrivit AEP. Rezultatul nu mai putea fi schimbat, iar votul era valid.

Comunicatul respinge acuzațiile privind un proiect de lege pentru exproprieri

Documentul reclamă și atacuri și dezinformări legate de un proiect de lege privind exproprierile. Declarația este formulată la persoana întâi, fără ca numele autorului să fie precizat în textul transmis.

Acesta respinge afirmația că ar fi inițiat un proiect pentru exproprierea terenurilor rășinărenilor din zona obiectivului minei.

„Oricine poate verifica pe site-ul Camerei Deputaților că nu sunt inițiator, ci doar susținător al propunerii, alături de parlamentari PNL, AUR, SOS și USR și reprezentanți ai altor partide”, se arată în comunicat.

Potrivit aceleiași declarații, propunerea legislativă nu avea legătură cu Rășinariul, iar susținerea ei a fost retrasă pentru a elimina interpretările. Comunicatul precizează că propunerea a fost respinsă de Senat și susține că aceasta urmează să fie respinsă și în Camera Deputaților.

Comentarii