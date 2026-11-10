Pe scurt: Dr. Andreea Maria Picu, de la Secția Cardiologie II a SCJU Sibiu, l-a diagnosticat și l-a trimis spre operație pe Gheorghe Grecu, de 78 de ani. Bărbatul este bine acum, potrivit spitalului.

Un bărbat de 78 de ani a ajuns la o operație complicată pe inimă, în care i-au fost înlocuite două valve și o porțiune din aortă, după diagnosticul și recomandările primite de la o cardioloagă a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu, a anunțat marți spitalul.

Medicul este dr. Andreea Maria Picu, medic specialist la Secția Cardiologie II a SCJU Sibiu. Pacientul, Gheorghe Grecu, este bine acum, potrivit spitalului.

SCJU spune că diagnosticul precis și recomandările date la momentul potrivit l-au trimis pe pacient spre intervenția chirurgicală. Postarea spitalului nu precizează unde și când a avut loc operația.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

De ce operația

Valvele inimii funcționează ca niște uși care lasă sângele să treacă într-o singură direcție. Când nu mai funcționează bine, inima trebuie să muncească mai mult, iar în unele cazuri valvele se înlocuiesc prin operație.

Aorta este cea mai mare arteră din corp. Pornește din inimă și duce sângele spre restul organismului.

Mesajul familiei

Nepoata pacientului, Laura Chindea, i-a scris medicului după operație. „Bunicul este bine, vă mulțumim din suflet pentru toate îndrumările dumneavoastră”, a transmis ea, în mesajul publicat de spital.

Spitalul a publicat povestea pe pagina sa de Facebook, cu felicitări pentru medic. Potrivit postării, astfel de mesaje sunt pentru echipa SCJU o confirmare a muncii de zi cu zi.

Comentarii