Pe scurt: Aproape 40% din producția mondială de cacao provine din Coasta de Fildeș. Meteorologii avertizează asupra unei secete prelungite, iar cercetătorii caută soiuri care să reziste vremii imprevizibile.

Producția de cacao din Coasta de Fildeș, cel mai mare producător din lume, ar putea scădea cu aproximativ 21% până la 25% din cauza fenomenului El Nino.

Estimarea apare într-un raport al Administrației naționale de meteorologie din Coasta de Fildeș (Sodexam), trimis guvernului ivorian, potrivit Economica.net, care citează Agerpres.

Fenomenul El Nino determină creșterea temperaturilor la suprafața Oceanului Pacific, în zonele centrală și estică. Acesta provoacă schimbări în regimul vânturilor și al precipitațiilor la nivel global, care se suprapun încălzirii globale cauzate de activitatea umană.

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În 2026, El Nino ar urma să atingă intensitatea maximă în decembrie. Efectele sale, printre care temperaturi extreme, inundații și secetă, ar putea persista până în perioada aprilie–mai 2027.

Seceta și temperaturile ridicate amenință plantațiile de cacao

Sodexam estimează că episodul climatic va aduce precipitații mai puține și un sezon secetos mai lung în această țară din Africa de Vest, alături de temperaturi mai ridicate.

Deficitul de apă și căldura ar putea reduce producția cu „aproximativ 21% până la 25%”, prin ofilirea și căderea prematură a păstăilor tinere, precum și prin pierderea frunzișului arborilor, se arată în raport.

Diminuarea recoltei ar putea provoca „o pierdere colosală de venituri pentru cultivatori”, dar și o reducere a încasărilor statului din exporturi, avertizează documentul.

Coasta de Fildeș asigură aproape 40% din producția mondială de cacao. Cultura reprezintă 15% din PIB-ul țării și oferă un mijloc de trai pentru aproximativ cinci milioane de persoane, dintr-o populație de peste 33 de milioane de locuitori.

Cercetătorii caută soiuri de cacao mai rezistente la secetă

Cercetătorii ivorieni lucrează la crearea unei varietăți de cacao suficient de rezistente pentru a face față fenomenelor meteorologice imprevizibile, declanșate la nivel global de schimbările climatice provocate de om.

Pentru limitarea efectelor El Nino, Sodexam recomandă folosirea unor soiuri de cacao mai rezistente la secetă, dezvoltarea unor sisteme suplimentare de irigații și promovarea agrosilviculturii în plantațiile de cacao.

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