Pe scurt: Zece oameni au murit la fața locului și doi în spital, potrivit ministrului bulgar al Sănătății. Primul carambol a pornit de la un camion care a blocat drumul unui autobuz, pe o vizibilitate redusă pe alocuri la 10 metri.

Bilanțul accidentelor în lanț de marți dimineață de pe autostrada Trakia, din sud-estul Bulgariei, a ajuns la 12 morți, iar printre răniți se află și un cetățean român, potrivit autorităților bulgare și Ministerului Afacerilor Externe de la București.

Zece oameni au murit la fața locului, iar alți doi în spital, a declarat ministrul bulgar al Sănătății, Katia Ivkova, citată de agenția BTA. Ea a spus că 46 de pacienți au fost duși la spital și că situația este încă în evoluție. Premierul Bulgariei, Rumen Radev, anunțase anterior 11 morți și 48 de răniți.

În cele două caramboluri au fost implicate 86 de vehicule, 63 pe sensul spre Burgas și 23 pe sensul spre Sofia, arată datele poliției bulgare citate de presa din Bulgaria. Accidentele s-au produs lângă nodul rutier Zimnița, în apropierea orașului Iambol.

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Echipele de intervenție la locul accidentelor de pe autostrada Trakia. Foto: BTA / Mira Bezus

Un român, printre răniți

Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, a anunțat pe rețeaua X că un cetățean român se află printre răniți și primește îngrijiri medicale. Echipele consulare sunt pregătite să acorde ajutor, a scris ministrul. Nu au fost date detalii despre starea românului sau despre spitalul în care este internat.

Cum s-au produs accidentele

Primul carambol a avut loc pe sensul spre Burgas, după ce un camion a blocat drumul unui autobuz cu pasageri, a declarat un reprezentant al Ministerului de Interne al Bulgariei. În spatele autobuzului, un camion încărcat cu grâu a fost implicat într-o altă coliziune, iar apoi o mașină a intrat în el. Al doilea carambol s-a produs pe sensul spre Sofia.

Cea mai probabilă cauză este ceața densă, care s-a format brusc, potrivit aceluiași reprezentant. Oficialii bulgari au spus că vizibilitatea scăzuse pe alocuri până la 10 metri, iar carosabilul era ud.

Primul apel la numărul de urgență a fost primit la ora 7:10, ora Bulgariei, aceeași cu ora României. Unele mașini s-au răsturnat sau au fost strivite, iar salvatorii au tăiat bucăți din parapet ca să ajungă la răniți. Din cauza ceței, răniții nu au putut fi transportați cu elicopterul.

Șeful Poliției Regionale Iambol, inspectorul-șef Todor Mișinev, a spus că prioritatea este scoaterea victimelor dintre mașini, iar cercetarea la fața locului va începe după încheierea operațiunilor de salvare. Autostrada este închisă pe ambele sensuri.

Avionul guvernului, trimis după răniți

Premierul Rumen Radev se afla la Varna, unde s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. El și-a anulat restul programului de acolo, precum și ședința de guvern, și a trimis avionul guvernamental și aeronave militare Spartan la Burgas, ca răniții în stare gravă să fie duși la spitalele din Sofia.

Răniții au fost duși la spitalele din Iambol și Sliven, cu ambulanțe trimise și din regiunea Burgas. La locul accidentelor au mers secretarul general interimar al Ministerului de Interne, comisarul-șef Liubomir Nikolov, și ministrul adjunct de interne, Kaloian Kaloianov.

Autostrada Trakia leagă capitala Sofia de orașul-port Burgas, la Marea Neagră.

Surse: Agerpres, Mediafax, BTA, Mediapool

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