Dosarul care a zguduit Serviciul Permise din Sibiu intră miercuri într-o nouă etapă. Cei șase inculpați aflați în arest preventiv au contestat măsura dispusă de Tribunalul Sibiu și cer instanței să reanalizeze decizia prin care au fost trimiși după gratii.

Contestațiile vor fi judecate miercuri, 11 noiembrie 2026, de la ora 13:30, în dosarul nr. 2918/85/2026.

Cei șase care au formulat contestații sunt Dumitru Ioan Costea, Marius Dan, Ovidiu Ioan Ienciu, Dorin Ioan Luca, Daniel Racolța și Jenică Cătălin Șova.

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Cei șase sunt cercetați într-un dosar privind presupuse infracțiuni de corupție, cunoscut în spațiul public drept Dosarul Permiselor din Sibiu.

Prin contestațiile formulate, inculpații cer verificarea măsurii preventive dispuse de Tribunalul Sibiu. Instanța urmează să decidă dacă arestul preventiv va fi menținut sau dacă măsura va fi înlocuită ori revocată, în limitele prevăzute de lege.

Dosarul a atras atenția opiniei publice prin amploarea anchetei și prin numărul persoanelor vizate. Hotărârea de miercuri este una importantă pentru situația celor șase inculpați, însă cercetările din dosarul penal continuă independent de soluția privind măsura preventivă.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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