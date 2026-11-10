La pensiunile pentru animale din Șura Mare, Daia și Cristian, cazarea costă între 50 și 200 de lei pe zi, iar locurile pentru Revelion se ocupă rapid. Am aflat ce condiții oferă fiecare, cum sunt protejați câinii de zgomotul artificiilor și unde mai sunt locuri disponibile. Unele pensiuni primesc și pisici.

Pe muzică de spa, la lumina focului din sobă sau în brațele unui îngrijitor. Așa trec unii câini din Sibiu prin noaptea de Revelion, cât timp stăpânii lor sunt la petrecere. Pensiunile pentru animale din județ au pus la punct adevărate ritualuri ca să-i ferească de spaima artificiilor: muzică relaxantă care acoperă bubuiturile, camere încălzite și oameni care rămân lângă ei cât durează focurile de artificii.

Anita Helju- Dog House Inn

Cum petrec câinii noaptea dintre ani

Fiecare pensiune încearcă, în felul ei, să protejeze animalele de zgomotul artificiilor.

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La Dog House Inn din Daia, în noaptea de Revelion vin mai mulți oameni în pensiune. Câinii sunt împărțiți pe grupe în camerele interioare, iar boxele pornesc muzică relaxantă, care acoperă zgomotul de afară. „Am observat de-a lungul anilor că efectiv dorm în timpul artificiilor”, spune Anita Helju.

Nu a fost însă mereu atât de simplu. „Am avut și ani în care nu i-am putut grupa, pentru că nu se înțelegeau. Atunci a stat un om cu un câine. L-am ținut în brațe cele 15 minute cât a bubuit peste tot. Nu s-a întâmplat niciodată ca vreunul să distrugă ceva sau să se rănească”, povestește ea.

Adulmecătorii

La Adulmecătorii, din Șura Mare, pensiunea se află în câmp deschis, fără case în apropiere, așa că artificiile abia se aud. Seara, câinii ies ultima dată afară pe muzică de spa. De sărbători, îngrijitorii stau cu ei în sala interioară, încălzită de sobe cu focul la vedere. „Muzica e calmă, lumina e ambientală, exact ca la oameni. Ei au nevoie să audă o voce caldă, să vadă o prezență, mai ales cei anxioși”, spune administratoarea Victoria Hadăr. Noaptea, pensiunea este supravegheată și prin camere video, urmărite de pe telefon.

Adulmecătorii

Pensiunea canină din Cristian, singura dintre cele trei care primește și pisici, mizează pe amplasare: este ultima casă de pe stradă, la periferia comunei, departe de centru. „Acolo vecinii nu dau cu petarde. Dacă dau, dau prin jurul primăriei și în piață”, spune medicul veterinar Claudiu Dodoc. Pensiunea nu are supraveghere video pe timpul nopții.

Toate trei pensiunile spun că, până acum, niciun animal nu a pățit nimic din cauza artificiilor.

Ania, fiica Victoriei Hadăr-administrator Adulmecătorii și Thor

Atmosfera de sărbătoare ajunge și în pensiuni. La Dog House Inn, sufrageria câinilor este decorată de la începutul lui decembrie. „Punem colinde și stăm acolo toți, la căldurică. Fiecare doarme pe unde vrea sau se joacă”, spune Anita Helju. La Adulmecătorii, pregătirile sunt deja în plan. „Chiar astăzi vorbeam că trebuie să le cumpărăm coarne de ren. Îi îmbrăcăm în Moș Crăciun și Crăciuniță, decorăm bradul, punem luminițe. Depinde de fiecare cățel care stă la noi”, spune Victoria Hadăr.

Dog House Inn

Cât costă cazarea și unde mai sunt locuri de Revelion

Niciuna dintre pensiuni nu percepe o suprataxă specifică sărbătorilor. La Cristian, tariful diferă doar în funcție de sezon: iarna e mai mare cu 5–10 lei pe zi, din cauza încălzirii.

Pensiune Preț pe zi Locuri Disponibilitate (10 noiembrie) Adulmecătorii (Șura Mare), câini 200 lei 20 aproximativ două locuri libere Dog House Inn (Daia), câini 150 lei, indiferent de talie 5 Revelion: ocupat. Crăciun: aproximativ 4 locuri Pensiunea canină (Cristian), câini și pisici 50 lei iarna, la fel pentru câini și pisici 16 camere individuale locuri libere, inclusiv de Revelion

La Adulmecătorii, cazarea poate fi combinată cu dresaj sau cu reabilitare, contra cost. „Mulți optează pentru pensiune plus dresaj, mai ales de sărbători. Vor și o disciplină între timp, nu doar o simplă cazare”, spune Victoria Hadăr. Locurile se rezervă din timp: „De foarte multe ori ne întreabă întâi pe noi dacă avem loc și abia apoi își iau biletele de avion”, adaugă ea.

La Cristian, cererea e mai mică iarna. De sărbători vin cam jumătate dintre clienții din sezonul de vară, când stăpânii pleacă în concediu, spune medicul veterinar Claudiu Dodoc.

Adulmecătorii

Ce primesc animalele pentru acești bani și ce se plătește separat

Diferențele de preț vin din numărul de ieșiri, din cât timp petrec îngrijitorii cu animalele, din felul în care sunt supravegheate și din serviciile în plus.

Adulmecătorii, 200 de lei pe zi. Prețul include cazarea, șase ieșiri pe zi pe un teren de 6.000 de metri pătrați, sala interioară încălzită și supravegherea video. Fiecare câine are o fișă cu ce îi place, de ce se teme și la ce trebuie să fie atenți îngrijitorii, iar stăpânii primesc fotografii, filmări și transmisiuni live. Pensiunea colaborează cu două clinici veterinare din Sibiu, ai căror medici vin la fața locului. Se plătesc separat dresajul, reabilitarea și hrana, dacă stăpânul nu o aduce: 10 lei pe zi.

Victoria Hadăr, administrator Adulmecătorii

Aici, siguranța contează și la plecare. Câinele e predat doar stăpânului sau persoanei confirmate de acesta, iar dacă unui client i se anulează zborul, câinele rămâne la pensiune până la întoarcerea lui. „Nu pleacă de aici până nu știm că e în siguranță. Nu îl dăm la oricine”, spune Victoria Hadăr.

Dog House Inn

Dog House Inn, 150 de lei pe zi. Tariful e același indiferent de talia câinelui. Include cazarea în încăperi încălzite, joaca afară și în „sufrageria câinilor”, jocuri care le pun mintea la treabă și supraveghere video permanentă. Pensiunea are doar cinci locuri, iar cele două îngrijitoare locuiesc acolo, așa că petrec mult timp cu fiecare câine. Stăpânii primesc fotografii și filmări cu animalele lor. Hrana se aduce de acasă și nu există costuri suplimentare.

Adulmecătorii

Pensiunea canină din Cristian, 50 de lei pe zi. Tariful, același pentru câini și pisici, include o cameră individuală încălzită și, pentru câini, două plimbări pe zi. Pisicile au camerele lor, cu locuri de dormit și pături, iar după fiecare plecare camera sau boxa este dezinfectată. Hrana se aduce de acasă și nu există costuri suplimentare. Pensiunea nu are supraveghere video pe timpul nopții. Nu sunt primiți pui mai mici de șase luni, pentru că sunt prea vulnerabili la boli.

Toate trei pensiunile primesc lucruri aduse de acasă: pături, jucării sau haine cu mirosul familiei. „Îmi aduc un tricou, o șosetă, pentru că e mirosul de acasă și îi ajută pe fiecare”, spune Victoria Hadăr.

Victoria Hadăr, administrator Adulmecătorii

Înainte să-ți lași câinele la pensiune: cinci lucruri de care să ții cont

Verifică carnetul de sănătate. Fără vaccinul antirabic, vaccinul polivalent și deparazitarea la zi, animalul nu e primit la niciuna dintre pensiuni. Pregătește-i mâncarea de acasă și nu i-o schimba. „În ultimele trei săptămâni dinainte de pensiune, să fie aceeași mâncare”, recomandă medicul veterinar Claudiu Dodoc. Rezervă din timp. Locurile se ocupă repede, iar unele pensiuni cer avans: Dog House Inn 50% din sumă, Adulmecătorii 200 de lei pentru clienții noi. La Cristian nu se cere avans. Lasă-i ceva care miroase a acasă. Un tricou, o pătură sau o jucărie îl ajută să se acomodeze. Vezi locul înainte și cere vești. Întreabă cine stă cu animalele și cere cât mai multe fotografii, recomandă Anita Helju.

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