Pe scurt: Estimările ANM pentru patru săptămâni indică un posibil interval ușor mai rece în nord și nord-est. Din a doua parte a lunii noiembrie, temperaturile și precipitațiile se vor încadra, în general, în limitele normale.

Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în următoarele patru săptămâni, în cea mai mare parte a țării.

În prima parte a intervalului, precipitațiile vor fi excedentare în vest și nord-vest, potrivit estimărilor ANM, transmise de Mediafax.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat marți, 10 noiembrie 2026, estimările meteorologice pentru perioada 9 noiembrie – 7 decembrie 2026.

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Prima jumătate a intervalului aduce precipitații peste normal în vest și nord-vest

În săptămâna 9–16 noiembrie 2026, valorile termice se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru acest interval. În regiunile nordice și nord-estice, temperaturile ar putea fi ușor mai coborâte decât cele obișnuite.

Precipitațiile vor fi apropiate de normal în estul și sud-estul țării. În restul teritoriului, cantitățile vor fi excedentare, mai ales în regiunile nord-vestice.

Pentru săptămâna 16–23 noiembrie 2026, ANM estimează temperaturi medii apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în vest și nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni se vor situa în apropierea valorilor normale.

Temperaturile se mențin în limite normale până la începutul lui decembrie

În săptămâna 23–30 noiembrie 2026, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Și regimul precipitațiilor va fi apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă, în toate regiunile.

În ultima săptămână a prognozei, 30 noiembrie – 7 decembrie 2026, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

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