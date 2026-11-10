Pe scurt: Președintele Nicușor Dan a invocat neregulile financiare din campania electorală și influența rusă între motivele anulării alegerilor prezidențiale din 2024. Declarațiile au fost făcute marți, 10 noiembrie 2026, la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a explicat marți, 10 noiembrie 2026, motivele care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale din 2024, invocând nereguli financiare în campania electorală și influența rusă. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni, potrivit Mediafax.

Unul dintre argumentele prezentate de șeful statului privește diferența dintre cheltuielile declarate de un candidat și sumele care ar fi fost folosite în campanie. Nicușor Dan s-a referit la Călin Georgescu, care a declarat zero cheltuieli, fără să îl numească explicit.

„A fost o neregulă evidentă financiară.”

„A fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunțat zero cheltuieli de campanie și sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie”, a afirmat președintele.

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Un alt element menționat de Nicușor Dan între motivele anulării scrutinului a fost influența rusă. Președintele a amintit că, în 2025, procurorul general a prezentat o serie de fapte în acest sens.

Șeful statului a susținut că situația trebuie analizată și în contextul mai larg al acțiunilor hibride desfășurate de Federația Rusă în România și în alte state europene. El a enumerat sabotajele, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare între componentele acestui război hibrid.

„În România și în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federația Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa – nu în România, dar în România câteva -, cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste țări”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că dorește prezentarea publică a acestui context odată cu raportul: „În momentul în care o să avem raportul îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat publicului”.

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