Pe scurt: Termenul pentru predarea bagajelor se mută cu 20 de minute mai devreme. Ryanair precizează că modificarea nu îi afectează pe cei care fac check-in online și nu au bagaj de cală.

Ryanair modifică, începând de marți, 10 noiembrie 2026, termenul pentru predarea bagajelor de cală.

Ghișeele de preluare a bagajelor se închid cu 60 de minute înainte de ora programată a decolării, în loc de 40 de minute, în toate aeroporturile în care operează compania, potrivit Economica.net.

Pasagerii care folosesc serviciile de predare a bagajelor din aeroport trebuie, așadar, să se asigure că au încheiat această procedură cu cel puțin 60 de minute înainte de decolare. Compania spune că extinderea intervalului dintre închiderea ghișeelor și plecarea avionului urmărește să prevină situațiile în care pasagerii pierd zborul din această cauză.

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Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre noua regulă Ryanair pentru predarea bagajelor de cală, anunțată pentru 10 noiembrie.

Regula îi vizează pe cei 20% dintre pasageri care plătesc pentru bagaj de cală

Aproximativ 20% dintre pasagerii Ryanair plătesc pentru bagaje de cală, care trebuie înregistrate și predate la ghișeul din aeroport.

„Le reamintim pasagerilor care folosesc serviciile de drop-off bagaje să ajungă la aeroport din timp și să se asigure că au făcut check-in-ul și au predat bagajele înainte ca birourile de check-in și preluare bagaje să se închidă cu 60 de minute înainte de decolare. Restul de 80% dintre pasageri, care fac check-in online și nu au bagaj de cală, nu sunt afectați de această modificare”, a transmis compania.

Michael O’Leary estimează scumpiri de până la 20% pentru zborurile din Europa

Șeful Ryanair, Michael O’Leary, a estimat că în 2027 vor fi disponibile mai puține locuri în avioane, ca urmare a falimentelor și preluărilor din rândul companiilor aeriene. Potrivit acestuia, reducerea locurilor, combinată cu lipsa protecției împotriva fluctuațiilor de preț, va duce la majorarea tarifelor cu până la 20%, informație relatată de Agerpres.

La o conferință de presă organizată la Bruxelles, O’Leary a indicat pentru 2027 posibile creșteri ale tarifelor pentru călătoriile cu avionul în Europa de 10%, 15% sau chiar 20%.

„În opinia mea, în următoarele 12 luni, vom vedea cea mai mare creștere a tarifelor aeriene din istoria Europei”, a declarat Michael O’Leary.

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