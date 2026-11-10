Elevii din Cisnădie au plantat flori în oraș prin proiectul „Cisnădia înflorește prin noi”, realizat prin bugetarea participativă, a anunțat marți Primăria Orașului Cisnădie.

Bugetarea participativă este programul prin care locuitorii propun și votează proiecte pe care primăria le plătește apoi din bugetul local.

Potrivit primăriei, prin plantarea florilor orașul a primit „un plus de culoare”. Fotografia publicată de administrația locală arată un grup de elevi într-un parc din oraș, lângă ghivece cu flori și plante pregătite pentru plantare și un strat de pământ proaspăt săpat.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Primăria i-a felicitat pe inițiatorii proiectului și le-a mulțumit elevilor și celorlalți oameni implicați. Anunțul nu precizează câte flori au fost plantate, în ce zone ale orașului și cât a costat proiectul.

Bugetarea participativă la Cisnădie

Anul acesta, locuitorii din Cisnădie au putut depune propuneri până la finalul lunii iunie, iar primăria a prelungit perioada de evaluare din cauza interesului mare. Șaisprezece inițiative au intrat la vot, iar în august primăria a anunțat lista celor 14 proiecte câștigătoare, câte șapte pe fiecare dintre cele două linii de finanțare: „Cisnădia copiilor și a tinerilor” și „Cisnădia verde și curată”.

Comentarii