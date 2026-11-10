Pe scurt: Elevii din Sibiu vor beneficia de prima plată a burselor școlare din anul 2026-2027, programată pentru 20 noiembrie, pentru lunile septembrie și octombrie. Bursele de merit și cele tehnologice sunt calculate în funcție de zilele de cursuri, în timp ce bursa socială are un cuantum fix de 300 de lei pe lună.

Elevii din Sibiu vor beneficia de prima plată a burselor școlare din anul 2026-2027, programată pe 20 noiembrie 2026, conform metodologiei. Pentru lunile septembrie și octombrie, elevii ar urma să primească în total 715,90 lei pentru bursa de merit și 477,26 lei pentru bursa tehnologică, potrivit unui calcul de la școli și inspectoratele școlare județene consultat de Edupedu.ro.

Metodologia stabilește un cuantum lunar de 450 de lei pentru bursa de merit, 300 de lei pentru bursa socială și 300 de lei pentru bursa tehnologică. Pentru bursele de merit și tehnologice, sumele se reduc în lunile în care sunt vacanțe.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre calendarul primelor plăți pentru bursele de merit, sociale și tehnologice din acest an școlar.

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Vacanțele reduc bursele de merit și tehnologice pentru septembrie și octombrie

În lunile cu vacanțe, metodologia prevede următoarea formulă: „(CB / NZL) x (NZL – NZV)”. CB reprezintă cuantumul bursei stabilit prin lege, ordin de ministru sau hotărâre de Guvern, NZL este numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar NZV este numărul de zile de vacanță din acea lună.

„În calculul prevăzut la alin. (2) sunt incluse și sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege”, precizează metodologia.

Școala a început pe 7 septembrie 2026. Pentru această lună, calculul ia în considerare 18 zile de cursuri, după scăderea primelor patru zile lucrătoare: 1, 2, 3 și 4 septembrie. Astfel, bursa de merit ar urma să fie de 368,18 lei, iar cea tehnologică de 245,45 lei.

Octombrie a avut 22 de zile lucrătoare, iar vacanța a început pe 24 octombrie 2026. După scăderea celor cinci zile de vacanță din timpul săptămânii, 26, 27, 28, 29 și 30 octombrie, au rămas 17 zile de cursuri. Modelul de calcul pentru această lună indică 347,72 lei pentru bursa de merit și 231,81 lei pentru cea tehnologică.

Totalurile care ar urma să fie achitate pe 20 noiembrie sunt, astfel, 715,90 lei pentru bursa de merit și 477,26 lei pentru bursa tehnologică.

Bursa socială rămâne de 300 de lei pe lună. Guvernul a renunțat la propunerea de a nu o mai acorda în vacanțe. În forma pusă în consultare publică, Ministerul Educației și Cercetării propusese plata numai în perioada cursurilor, ceea ce ar fi eliminat bursa socială pe durata vacanțelor școlare.

Zece absențe nemotivate într-o lună duc la pierderea bursei pentru luna respectivă

Bursele de merit se acordă elevilor de gimnaziu și liceu, la propunerea profesorului diriginte, fără depunerea unei cereri. Beneficiarii trebuie să fi obținut media 10 sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

Potrivit informațiilor despre proiectul de hotărâre de Guvern aprobat, bursele de merit, de 450 de lei lunar, sunt destinate primilor 15% dintre elevii unei clase. Pentru clasa a V-a, acordarea se face pe baza mediei notelor din primele două module, la fel ca în anul școlar anterior, iar prima plată este prevăzută pentru 20 februarie.

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de merit, socială sau tehnologică, după caz, pentru luna respectivă. Bursa de merit se poate cumula cu bursa socială și cu cea tehnologică.

Pentru bursa socială, elevul trebuie să fi promovat la toate disciplinele și să fi obținut media 10 sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior. Termenul indicat pentru depunerea dosarelor în anul școlar 2026-2027 a fost 1 octombrie 2026.

Un elev poate primi o singură bursă socială din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, chiar dacă îndeplinește mai multe dintre criteriile prevăzute la articolul 13, alineatul (1). Aceasta poate fi cumulată cu bursa de merit și cu bursa tehnologică.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de bursă de merit, tehnologică sau socială indiferent dacă primesc și una dintre măsurile de protecție specială definite la articolul 59 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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