La mai bine de un an de la atacul violent în care o femeie de 65 de ani a fost mușcată de trei câini în zona Ștrandului Vechi din Cisnădie, dosarul penal a fost clasat. Decizia a stârnit revolta familiei victimei, care consideră că nu s-a făcut dreptate și anunță că va contesta soluția procurorilor. Fiica femeii spune că mama sa încă are dureri la picior, iar trauma provocată de incident continuă să îi afecteze viața.

Incidentul s-a petrecut în 9 octombrie 2025, în jurul orei 16:50, pe strada Băilor din Cisnădie. Femeia se afla la plimbare cu o prietenă, în zona Ștrandului Vechi, când trei câini de talie mare au atacat-o. Victima a fost mușcată de gambă, șold și ureche, iar în urma rănilor suferite a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit documentelor din dosar, leziunile au necesitat inițial 12-14 zile de îngrijiri medicale, însă ulterior numărul acestora a fost majorat la 35-40 de zile, în condițiile în care vindecarea nu se produsese complet.

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După atac, femeia a fost transportată la Spitalul Orășenesc Cisnădie, iar ulterior la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

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Familia este revoltată de clasarea dosarului

Nemulțumirea familiei este cu atât mai mare cu cât, în urma cercetărilor, proprietarul a recunoscut că deține trei câini în zona Ștrandului Vechi. Mai mult, potrivit actelor din dosar, victima și martora l-au recunoscut pe bărbat, iar câinii identificați în curtea acestuia au fost recunoscuți de persoanele implicate în incident.

În declarațiile consemnate de anchetatori, bărbatul a recunoscut că deține trei câini, însă a negat că animalele sale ar fi fost cele care au atacat-o pe femeie.

Cu toate acestea, familia nu înțelege de ce dosarul a fost clasat și consideră că probele și declarațiile existente ar fi trebuit analizate până la stabilirea răspunderii celui care deținea animalele. „Noi suntem foarte supărați, în special mama, pentru că simțim că nu se face dreptate. Ea încă are dureri la picior. Nu mi se pare corect ca dosarul să stea un an, iar în final să fie clasat. Câinii sunt ai lui, mama i-a recunoscut, martora i-a recunoscut. De ce s-a clasat dosarul? De ce continuă această mușamalizare?”, a transmis fiica victimei.

Proprietarul a plecat fără să îi acorde ajutor

Un alt aspect care îi revoltă pe membrii familiei este comportamentul bărbatului imediat după atac. Potrivit declarației victimei consemnate în dosar, aceasta i-ar fi cerut să sune la ambulanță, însă bărbatul ar fi spus că mai întâi își duce câinii acasă și apoi va suna. Familia susține că acesta nu s-a mai întors.

Femeia a pierdut mult sânge, iar rudele au fost nevoite să o transporte la spital. „Dacă nu se lega piciorul, mama nu mai putea fi astăzi aici. A pierdut foarte mult sânge. Noi vrem ca omul să recunoască și să plătească ceea ce este de plătit. Dacă era totul în regulă, nu o lăsa acolo. Trebuia să o ducă la spital, nu să o abandoneze”, a spus fiica acesteia.

Victima încă se confruntă cu urmările atacului

Dincolo de rănile fizice, incidentul a lăsat și urmări psihologice. Familia spune că femeia a avut nevoie de sprijin de specialitate și că recuperarea a fost dificilă, inclusiv din cauza diabetului de care suferă.

„Au fost cheltuieli, am fost cu mama la psiholog. Este o traumă când vin trei câini și te pun la pământ. Vindecarea la persoanele cu diabet este mult mai lentă. Mama încă are dureri și nu mi se pare normal ca după tot ce s-a întâmplat să nu se facă dreptate”, a declarat fiica victimei.

Familia va contesta clasarea dosarului

Familia spune că a aflat recent despre soluția de clasare, după ce a așteptat timp îndelungat un răspuns în legătură cu dosarul. Acum, intenționează să formuleze o contestație și să meargă mai departe pe căile legale.

„Ieri am primit răspunsul. Facem recurs, nu ne lăsăm. Oricât va fi nevoie, vom lupta, pentru că nu mi se pare corect. Nu vrem decât să se facă dreptate. Nu vom lăsa lucrurile așa până când nu va răspunde pentru ceea ce s-a întâmplat”, a transmis fiica femeii.

Pentru familie, miza nu este doar recuperarea cheltuielilor și obținerea unor despăgubiri, ci și asumarea responsabilității pentru atacul care i-a schimbat viața femeii. „Un om în toată firea trebuie să plătească daunele. Mama a avut 35-40 de zile de îngrijiri medicale. După toate acestea, dosarul se clasează? Noi vom merge mai departe”, a mai spus aceasta.

Dosarul a fost înregistrat la Poliția Orașului Cisnădie sub numărul 1396/P/2025. Potrivit motivării soluției de clasare, anchetatorii au apreciat că probele administrate nu sunt suficiente pentru a demonstra, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că proprietarul a încălcat o obligație concretă de supraveghere a animalelor și că atacul putea fi prevăzut.

Familia nu este însă de acord cu această concluzie și spune că va continua demersurile pentru contestarea soluției.

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