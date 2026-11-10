Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” începe miercuri, 11 noiembrie, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu. Cele două seri de spectacol, de la ora 18:00, vor fi transmise live pe Facebook și YouTube, anunță organizatorii.
Ajuns la ediția a XXVIII-a, festivalul reunește la Sibiu sute de artiști din mai multe zone ale țării. Evenimentul este un omagiu adus coregrafului Ioan Macrea, cel care a pus bazele ansamblului Junii Sibiului.
Festivalul este organizat de Consiliul Județean Sibiu și de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu și este cofinanțat de Primăria Sibiu.
Unde poți urmări spectacolele online
Cei care nu ajung la Centrul Cultural „Ion Besoiu” pot vedea spectacolele în timp real pe paginile de Facebook „Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului” și „Centrul Creaţiei Junii Sibiu”, precum și pe canalul de YouTube „Ansamblul Cindrelul Junii Sibiului”.
Miercuri, 11 noiembrie, de la ora 18:00
- Ansamblul Folcloric „Veteranii Junii Sibiului” – Camelia Cosma Stoiță și Marcel Părău
- Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” din Sibiu – Cristina Posa, Antonia Bogdan, Ioana Brad, Sonia Cîrțoroșan și Robert Târnăveanu
- Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” din Bacău – Paula Florescu, Ștefan Negru și Gabriela Comăneci
- Secția de Folclor „Maria Tănase” a Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” – Mariana Ionescu Căpitănescu și Constantin Enceanu
- Ansamblul de Dans Folcloric „Maria Tănase” al Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj
- Ansamblul Profesionist „Banatul” din Timișoara – Alex Brundean, Eduard Motan, David Crișan, Ramona Vița, Georgiana Vița și Liliana Laichici
Joi, 12 noiembrie, de la ora 18:00
- Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” din Baia Mare – Andreea Bota Ghițiu, Patricia Moldovan și Aurelian Filip
- Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava – Sorin Filip, Lucica Păltineanu, Andra Matei, Călin Brăteanu, Ancuța Corlățan, Dana Dăncilă, Marian Gogan și Nicolae Vieru
- Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”
- Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” din Sibiu – Robert Târnăveanu, Alina Bîcă și Adrian Neamțu
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