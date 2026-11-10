Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” începe miercuri, 11 noiembrie, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu. Cele două seri de spectacol, de la ora 18:00, vor fi transmise live pe Facebook și YouTube, anunță organizatorii.

Ajuns la ediția a XXVIII-a, festivalul reunește la Sibiu sute de artiști din mai multe zone ale țării. Evenimentul este un omagiu adus coregrafului Ioan Macrea, cel care a pus bazele ansamblului Junii Sibiului.

Festivalul este organizat de Consiliul Județean Sibiu și de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu și este cofinanțat de Primăria Sibiu.

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Unde poți urmări spectacolele online

Cei care nu ajung la Centrul Cultural „Ion Besoiu” pot vedea spectacolele în timp real pe paginile de Facebook „Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului” și „Centrul Creaţiei Junii Sibiu”, precum și pe canalul de YouTube „Ansamblul Cindrelul Junii Sibiului”.

Miercuri, 11 noiembrie, de la ora 18:00

Ansamblul Folcloric „Veteranii Junii Sibiului” – Camelia Cosma Stoiță și Marcel Părău

Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” din Sibiu – Cristina Posa, Antonia Bogdan, Ioana Brad, Sonia Cîrțoroșan și Robert Târnăveanu

Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” din Bacău – Paula Florescu, Ștefan Negru și Gabriela Comăneci

Secția de Folclor „Maria Tănase” a Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” – Mariana Ionescu Căpitănescu și Constantin Enceanu

Ansamblul de Dans Folcloric „Maria Tănase” al Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj

Ansamblul Profesionist „Banatul” din Timișoara – Alex Brundean, Eduard Motan, David Crișan, Ramona Vița, Georgiana Vița și Liliana Laichici

Joi, 12 noiembrie, de la ora 18:00

Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” din Baia Mare – Andreea Bota Ghițiu, Patricia Moldovan și Aurelian Filip

Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava – Sorin Filip, Lucica Păltineanu, Andra Matei, Călin Brăteanu, Ancuța Corlățan, Dana Dăncilă, Marian Gogan și Nicolae Vieru

Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”

Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” din Sibiu – Robert Târnăveanu, Alina Bîcă și Adrian Neamțu

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