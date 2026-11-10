Pe scurt: Greva generală din Spania durează de miercuri, 11 noiembrie, ora 00:00, până la miezul nopții. Pentru zborurile internaționale, inclusiv cele cu România, sunt garantate între 39% și 64% din curse, iar trenurile de mare viteză circulă în proporție de 73%.

Spania intră miercuri, 11 noiembrie, într-o grevă generală de 24 de ore convocată de marile confederații sindicale CCOO și UGT. Guvernul de la Madrid a fixat servicii minime: pentru zborurile internaționale, inclusiv cele spre și dinspre România, trebuie operate între 39% și 64% din curse. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie.

Greva începe la ora 00:00 și se încheie la miezul nopții, ora Spaniei continentale, care e cu o oră în urma României. Sindicatele cer salarii mai mari, acces la locuințe și prețuri ținute sub control, sub sloganul „Salarios, vivienda, precios” (salarii, locuință, prețuri).

Câte zboruri și trenuri sunt garantate

Ministerul spaniol al Transporturilor a împărțit zborurile în trei categorii, după alternativele pe care le au pasagerii, potrivit agenției EFE:

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zborurile interne spre Insulele Baleare și Canare, Ceuta și Melilla: între 52% și 85% din curse;

zborurile internaționale și cele interne pentru care drumul cu trenul sau autocarul ar dura peste cinci ore (aproximativ 500 de kilometri): între 39% și 64%;

zborurile interne cu alternativă terestră sub cinci ore: între 18% și 37%, la cele mai multe aeroporturi 32%.

Zborurile de urgență și cele de stat sunt protejate integral. După gradul de ocupare estimat, peste 663.000 de pasageri ar putea fi afectați, scrie publicația spaniolă Público.

La trenuri, Renfe, operatorul feroviar de stat, a anunțat serviciile minime stabilite de minister: 75% din trenurile suburbane Cercanías la orele de vârf (06:00–09:00, 13:30–15:30 și 18:30–20:30) și 50% în restul zilei, 65% la trenurile regionale Media Distancia, 73% la trenurile de mare viteză AVE și la cele de lungă distanță și 26% la transportul de marfă.

Trenurile sunt afectate și marți, și joi

Peste greva generală se suprapun protestele mecanicilor de locomotivă. Sindicatul SEMAF are grevă de 24 de ore în Renfe marți, 10 noiembrie, și opriri parțiale de lucru joi, 12 noiembrie, potrivit publicației Artículo14. Mecanicii cer măsuri concrete de siguranță feroviară și au anunțat pentru 17 noiembrie o grevă în opt companii feroviare, printre care Renfe, Iryo și Ouigo.

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Ce le recomandă MAE românilor

Ministerul Afacerilor Externe avertizează că pot apărea perturbări în transportul public și feroviar, în transportul aerian și la serviciile aeroportuare, dar și la alte servicii publice și private. Recomandările sunt evitarea zonelor cu manifestații, planificarea din timp a drumurilor și verificarea curselor pe paginile oficiale ale operatorilor: Renfe și Adif pentru trenuri, companiile aeriene și Aena, administratorul aeroporturilor, pentru zboruri.

Atenționarea îi privește pe românii care trăiesc, lucrează sau călătoresc în Spania, țara cu una dintre cele mai mari comunități românești din străinătate.

Pentru asistență consulară, românii pot suna la Consulatul General al României la Madrid: +34 685 440 149, +34 685 440 159, +34 685 440 166 sau +34 685 440 153. Apelurile sunt preluate permanent de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Pentru situații de urgență, MAE a anunțat următoarele linii:

Consulatul General la Madrid: +34 669 362 202

Consulatul General la Barcelona: +34 661 547 853

Consulatul General la Sevilla: +34 648 212 169

Consulatul General la Bilbao: +34 608 956 278

Consulatul General la Valencia: +34 677 842 467

Consulatul la Ciudad Real: +34 609 513 790

Consulatul la Zaragoza: +34 663 814 474

Consulatul la Almería: +34 682 733 408

De ce fac spaniolii grevă

Este prima grevă generală la nivel național susținută de ambele mari confederații, CCOO și UGT, din 2012 încoace, scrie Infobae. Convocarea e susținută și de sindicatele CGT și CNT și de Sindicatul Chiriașilor (Sindicato de Inquilinas).

Motivul principal invocat de sindicate este criza locuințelor: mulți angajați spun că nu mai pot plăti din salariu chiria sau rata la casă. CCOO susține că economia și profiturile companiilor cresc, în timp ce celor care muncesc le e tot mai greu să trăiască din ce câștigă. UGT cere salarii decente, care să permită accesul la o locuință.

Greva are loc cu două săptămâni înainte de alegerile parlamentare anticipate din 29 noiembrie. Cele două confederații, conduse de Unai Sordo (CCOO) și Pepe Álvarez (UGT), resping ideea că protestul ar ținti un anumit partid. Álvarez spune că greva era pregătită dinainte de anunțarea alegerilor anticipate, potrivit Infobae.

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