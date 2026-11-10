Rheinmetall Real Estate România SRL, companie a grupului german de armament Rheinmetall, a achitat luni, 9 noiembrie 2026, integral prețul de 138.034.320,47 euro, fără TVA, pentru Șantierul Naval Mangalia. Anunțul a fost făcut marți de CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia. După finalizarea plății, părțile au semnat contractul de vânzare-cumpărare.

Potrivit CITR, este cea mai mare tranzacție realizată vreodată în România pentru o companie aflată în insolvență sau faliment.

Proprietatea trece după avizele cerute de o tranzacție strategică

Transferul efectiv al dreptului de proprietate nu s-a produs odată cu semnarea contractului. El va avea loc după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în procesul de vânzare, respectiv după obținerea avizelor, autorizațiilor și aprobărilor impuse de lege pentru tranzacțiile de o asemenea importanță strategică, a precizat lichidatorul judiciar.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

CITR arată că această etapă „deschide calea către finalizarea transferului și creează premisele pentru revitalizarea activității industriale pe platforma de la Mangalia”.

Licitația din 9 octombrie, adjudecată de Rheinmetall Real Estate România

Prețul a fost stabilit în urma licitației publice din 9 octombrie, câștigată de aceeași companie, Rheinmetall Real Estate România SRL. Potrivit Economica.net, a fost a cincea licitație organizată pentru șantier, după patru încercări fără rezultat.

La anunțul de atunci, Paul Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR, spunea că demersul „asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul dintre cele mai importante active industriale ale României”.

Șantierul a intrat în faliment în primăvară. În mai, am scris că Tribunalul Constanța a deschis procedura, CITR a fost desemnat lichidator, iar cei 1.011 angajați urmau să fie disponibilizați în două etape, pe 25 iunie și 16 iulie.

Pe 4 noiembrie, potrivit Radio România Constanța, Curtea de Apel Constanța a amânat pentru 11 decembrie decizia într-un dosar în care Damen Holding BV contestă procedura de vânzare, inclusiv reducerea prețului de pornire de la 184 de milioane de euro la 138 de milioane de euro.

La Mediaș, același grup produce deja blindatele Lynx pentru Armata Română

Rheinmetall este prezent în România și prin Rheinmetall Automecanica SRL, cu activitate la Mediaș. În iunie, grupul a anunțat semnarea unor contracte de 5,7 miliarde de euro cu statul român, în cadrul programului european SAFE. Pachetul, atribuit pe 29 mai de Direcția Generală pentru Armamente, include 298 de vehicule de luptă Lynx, sisteme antiaeriene Skyranger, muniție și nave militare.

Contractul pentru blindate, de 3,337 miliarde de euro fără TVA, a fost semnat cu Rheinmetall Automecanica. Producția finală a vehiculelor Lynx este prevăzută la Mediaș. În mai, ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că aceste mașini nu vor fi importate din Germania: „Se face în România, la fabrica din Mediaș, cu muncitori români, cu taxe plătite în România și cu licența adusă în țară”. Am relatat atunci declarațiile sale.

Același pachet cuprinde două nave de patrulare offshore și două nave de sprijin pentru scafandri, înscrise în programul SAFE cu 920 de milioane de euro. Miruță a condiționat atunci contractul de construirea navelor la șantierul de la Mangalia.

Surse: anunțul CITR, preluat de AGERPRES

Comentarii