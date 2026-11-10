Pe scurt:
Figurine luminoase, ghirlande și decorațiuni 3D vor fi instalate la Mediaș. Lista locurilor incluse în program cuprinde și brazii din cartiere și din satul Ighișu Nou.
Lucrările de pregătire pentru montarea iluminatului festiv la Mediaș au început luni, 9 noiembrie 2026, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Municipiului Mediaș. Decorațiunile sunt destinate sărbătorilor de iarnă și vor fi instalate în mai multe zone ale orașului.
Echipele tehnice vor monta figurine luminoase și traversări pe arterele incluse în program. Lucrările anunțate vizează atât străzi, cât și piețe și brazi din cartiere.
Traseul pentru montarea figurinelor și traversărilor cuprinde Șoseaua Sibiului și străzile H. Oberth, Cloșca, Horea, A. Vlaicu, Brateiului, Unirii, Pompierilor, St. L. Roth (gară), M. Eminescu, C. Brâncoveanu, Ac. I. Morar, Carpați și Baznei.
Programul de împodobire include și brazii din Piața Corneliu Coposu, din cartierul Vitrometan, După Zid și Gura Câmpului, precum și pe cei din satul aparținător Ighișu Nou.
În Piața Corneliu Coposu și Piața Regele Ferdinand I vor fi amplasate ghirlande luminoase și figurine 3D.
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