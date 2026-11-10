Propunerea privind fiscalizarea meditațiilor stârnește reacții în rândul profesorilor și directorilor de școli din Sibiu. În timp ce unii consideră că orice venit trebuie declarat și impozitat, alții atrag atenția că măsura nu rezolvă problema de fond: elevii ajung să apeleze la pregătire suplimentară plătită pentru a recupera materia sau pentru a obține rezultate mai bune. La finele lunii octombrie, Ministrul Educației, Sorin Costreie, susținea fiscalizarea meditațiilor și consideră că școala ar trebui să le ofere elevilor sprijinul necesar, inclusiv prin forme de educație personalizată.

Directorii de școli din Sibiu consultați de Ora de Sibiu sunt, în principiu, de acord cu fiscalizarea veniturilor obținute din meditații. Aceștia consideră însă că procedura de declarare trebuie să fie cât mai simplă, pentru ca profesorii să nu fie descurajați să își declare veniturile.

Directorul Școlii „Regina Maria”: „Sunt de acord să fim în legalitate”

Ovidiu Tudor Opriș, directorul Școlii Gimnaziale „Regina Maria” din Sibiu, consideră că fiscalizarea este o măsură corectă, însă avertizează că aceasta ar putea avea efecte asupra accesului elevilor la pregătirea suplimentară.

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„Eu nu prea am meditații, dar da, este în regulă să fim în legalitate. Meditațiile se fac în special la materiile de examen, matematică, română, biologie, chimie. În rest, nu prea au nevoie de meditații. La materia mea nu mai sunt teze unice de peste zece ani. Nu cred că merge cineva la meditații ca să intre la Facultatea de Istorie”, a explicat directorul.

Acesta spune că introducerea impozitării ar putea determina unii profesori să renunțe la meditații, în timp ce alții ar putea majora tarifele pentru a acoperi costurile suplimentare. În acest scenariu, părinții cu venituri mai mici ar putea fi cei mai afectați.

„Dacă impozitul pe care îl va pune statul pe pregătirea suplimentară va fi prea mare, unii vor renunța. Alții vor crește costurile, iar părinții nu își vor mai permite sau se va ajunge să se facă meditații la negru și atunci nu se va plăti nimic”, a mai spus Ovidiu Tudor Opriș.

Directorul Colegiului Energetic: „Orice venit trebuie fiscalizat”

Un punct de vedere ferm în favoarea fiscalizării vine și din partea lui Sorin Volosciuc, directorul Colegiului Energetic din Sibiu. Acesta consideră că veniturile obținute din meditații trebuie impozitate la fel ca orice alte venituri rezultate din muncă.

„Să fie fiscalizate! Sunt sută la sută de acord. Mi se pare că orice venit trebuie fiscalizat. Este un lucru corect. Nu este un venit ilicit, omul a muncit pentru banii respectivi. Așa cum și eu muncesc și plătesc un impozit, la fel trebuie să plătească și cel care oferă meditații”, a declarat directorul.

Acesta atrage însă atenția că procedura trebuie să fie simplă și să nu presupună prea multă birocrație. În opinia sa, posibilitatea declarării veniturilor online ar putea încuraja mai mulți profesori să intre în legalitate.

„Sunt pentru fiscalizare, dar procesul trebuie să fie unul simplu. Să poată declara fiecare online, fără să fie îngropat în hârtii. Din 4.000 de lei, de exemplu, să plătească 10%, dar să existe o procedură clară. Declarația să se poată face trimestrial sau lunar. S-ar putea realiza chiar și o aplicație pentru asta. Sunt convins că, dacă ar fi ceva simplu de declarat, s-ar duce mai mulți să plătească”, a explicat acesta.

Profesoară de la Colegiul „Octavian Goga”: „Fiscalizarea nu rezolvă problema de fond”

Adriana Mioara Dincă, profesoară la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, consideră că discuția despre fiscalizarea meditațiilor trebuie să includă și responsabilitatea sistemului de învățământ de a le oferi elevilor sprijinul de care au nevoie.

Aceasta este de acord că veniturile obținute din pregătirea suplimentară trebuie declarate, însă spune că măsura nu rezolvă motivul pentru care atât de mulți elevi ajung să apeleze la meditații. „În principiu, orice venit trebuie declarat și impozitat conform legii. Totuși, fiscalizarea nu rezolvă problema de fond: faptul că mulți elevi au nevoie de pregătire suplimentară plătită pentru a recupera lacunele sau pentru a obține rezultate mai bune”, consideră profesoara.

În opinia sa, școala ar trebui să dezvolte programe remediale și forme de educație personalizată, astfel încât elevii să poată beneficia de sprijin indiferent de posibilitățile financiare ale familiilor.

Profesoara atrage însă atenția că și munca suplimentară a cadrelor didactice trebuie remunerată corespunzător. „Nu putem cere profesorilor să ofere timp și muncă în plus fără o plată adecvată. Pentru părinți, dezvoltarea acestor programe ar putea însemna reducerea cheltuielilor cu meditațiile, iar pentru elevi, șanse mai egale la educație, indiferent de posibilitățile financiare ale familiei”, a transmis Adriana Mioara Dincă.

Aceasta consideră că individualizarea pregătirii este dificilă în condițiile în care unele clase au peste 30 de elevi. „Atâta timp cât clasele sunt formate din peste 30 de elevi, este foarte dificil să lucrezi individualizat sau pe grupe de nivel de performanță. Iar dacă elevul ar fi atent și motivat să învețe, nu ar mai avea nevoie de meditații!”, a mai transmis profesoara.

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