În septembrie, în România au fost înregistrate 17.834 de decese și doar 13.143 de nașteri, adică de 1,4 ori mai multe decese, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Diferența dintre nașteri și decese, pe care statisticienii o numesc spor natural, a rămas negativă: într-o singură lună, populația țării s-a redus cu 4.691 de oameni, fără să fie luate în calcul plecările și venirile din țară. Cifrele se referă la nașterile și decesele înregistrate la starea civilă în cursul lunii, potrivit Radio România, care citează datele INS.

Mai puține nașteri, dar și mai puține decese

Numărul copiilor născuți a scăzut cu 100 față de august (-0,8%) și cu 158 față de septembrie 2025 (-1,2%).

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Au scăzut însă și decesele: cu 1.041 mai puține decât în august (-5,5%) și cu 330 mai puține decât în aceeași lună a anului trecut (-1,8%). Dintre cei care au murit, 9.407 au fost bărbați și 8.427 femei.

De aceea, diferența dintre decese și nașteri a fost puțin mai mică decât acum un an: în septembrie 2025, România înregistrase cu 4.863 mai multe decese decât nașteri. În martie, decesele fuseseră de aproape două ori mai multe decât nașterile.

Cei mai mulți au murit după 80 de ani

Aproape patru din zece decese din septembrie (40,8%, adică 7.272) au fost la persoane de 80 de ani și peste. Alte 5.008 decese (28,1%) au fost la oameni între 70 și 79 de ani, iar 2.837 (15,9%) la cei între 60 și 69 de ani.

Cele mai puține decese au fost la copiii de până la 4 ani (67), la cei între 5 și 19 ani (42) și la tinerii între 20 și 29 de ani (89). În septembrie au murit 49 de copii sub un an, cu 8 mai puțini decât în august și cu 15 mai puțini decât în septembrie 2025.

La oraș au fost înregistrate 9.098 de decese, iar la sat 8.736. Față de septembrie anul trecut, numărul deceselor a scăzut cu 1,5% în mediul urban și cu 2,2% în mediul rural.

Peste 11.000 de căsătorii și aproape 2.400 de divorțuri

În septembrie, oficiile de stare civilă au înregistrat 11.263 de căsătorii. În aceeași lună s-au pronunțat 2.391 de divorțuri, prin hotărâri definitive ale instanțelor sau prin acordul soților, la primărie ori la notar, potrivit INS.

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