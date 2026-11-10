Pe scurt: Eureka ridică nodulii individual și poate evita formațiunile pe care detectează organisme. Impactul metodei asupra ecosistemelor nu a fost însă demonstrat independent la scară industrială.

Un robot autonom dotat cu inteligență artificială a recuperat minerale de pe fundul Oceanului Pacific, de la o adâncime de peste 4.000 de metri.

Compania americană Impossible Metals susține că este prima demonstrație de colectare selectivă a acestor resurse cu un asemenea dispozitiv, potrivit Mediafax.

Testul a avut loc în septembrie 2026, în zona Clarion-Clipperton din Pacific, iar rezultatele au fost anunțate luni, 9 noiembrie 2026. Robotul, denumit Eureka, a recuperat aproximativ 450 de grame de noduli polimetalici și a revenit la suprafață.

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Acești noduli polimetalici sunt formațiuni minerale aflate pe fundul oceanului, care pot conține nichel, cupru, cobalt și mangan. Metalele sunt folosite în baterii, vehicule electrice și echipamente electronice.

Eureka ridică nodulii individual și poate evita organismele detectate

Spre deosebire de sistemele de exploatare submarină care aspiră materialul de pe fundul mării, robotul dezvoltat de Impossible Metals plutește deasupra sedimentelor. Un mecanism de prindere îi permite să ridice nodulii individual.

Sistemul de inteligență artificială este proiectat să identifice formele de viață vizibile de pe noduli și din apropierea lor. Atunci când detectează organisme, robotul poate evita colectarea formațiunilor respective.

Compania afirmă că această metodă ar putea reduce perturbarea habitatelor marine, una dintre principalele probleme asociate mineritului la mare adâncime. Efectele asupra ecosistemelor nu au fost însă demonstrate independent la scară industrială.

Testul din septembrie a avut un scop științific, iar cantitatea recuperată a fost de mai puțin de jumătate de kilogram. Nodulii colectați vor fi folosiți de compania Viridian Biometals pentru studierea bacteriilor asociate acestor formațiuni minerale.

O versiune mai mare a robotului va fi testată în 2027

Interesul pentru exploatarea resurselor submarine a crescut odată cu cererea de metale necesare bateriilor și tehnologiilor moderne. În același timp, exploatarea fundului oceanic provoacă îngrijorări privind distrugerea habitatelor, ridicarea sedimentelor și efectele asupra organismelor marine insuficient studiate.

Impossible Metals încearcă să dezvolte o alternativă la utilajele care colectează materialul în masă. Tehnologia folosește și un sistem de flotabilitate pentru ridicarea încărcăturii, fără conducta verticală utilizată de alte proiecte de minerit submarin.

Compania este susținută de acceleratorul american Y Combinator. Impossible Metals a anunțat că printre investitorii săi se numără familia fondatorului FedEx, Fred Smith, și In-Q-Tel, investitor strategic asociat comunității americane de informații.

Următoarea etapă este dezvoltarea unei versiuni mai mari a robotului, Eureka III, pentru teste suplimentare programate în 2027.

Exploatarea comercială rămâne condiționată de obținerea autorizațiilor necesare. În apele internaționale, Autoritatea Internațională pentru Fundul Mării are un rol central în reglementarea activităților miniere.

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