Echipa canină a Jandarmeriei Sibiu s-a mărit cu doi noi membri. Lava și Lar, două exemplare din rasa Ciobănesc German, au ajuns recent în unitate și urmează să fie pregătiți pentru misiuni de ordine și siguranță publică.

Cei doi câini au fost primiți de la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu și se alătură lui Levi, un alt câine deja cunoscut din activitățile și prezentările Jandarmeriei Sibiu.

În perioada următoare, Lava și Lar vor trece printr-o etapă de predresaj și acomodare alături de conductorii lor. În această perioadă, cei doi Ciobănești Germani vor învăța comenzile de bază și își vor dezvolta abilitățile necesare pentru viitoarele misiuni.

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Reprezentanții Jandarmeriei Sibiu spun că această etapă este importantă și pentru formarea relației dintre câine și conductor.

„Alături de conductorii lor, Lava și Lar vor parcurge o perioadă de predresaj și acomodare, în care își vor dezvolta abilitățile și vor consolida relația de încredere cu partenerii lor de misiune”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Sibiu.

După terminarea perioadei de pregătire, cei doi câini vor putea fi folosiți în misiuni desfășurate pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

„Ulterior, vor participa la misiuni de asigurare a ordinii și siguranței publice, contribuind, prin aptitudinile specifice și pregătirea dobândită, la siguranța cetățenilor”, mai arată Jandarmeria Sibiu.

Instituția le-a mulțumit reprezentanților Centrului Chinologic din Sibiu pentru sprijinul acordat în dezvoltarea echipei canine și le-a urat succes jandarmilor care îi vor avea în grijă pe Lava și Lar.

„Prin disciplină și încredere reciprocă, vor forma echipe eficiente”, au transmis jandarmii sibieni.

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