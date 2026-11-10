Pe scurt: Tunelurile au fost străpunse, dar lucrările continuă la structura interioară și la instalații. Pe traseu, pasajele și viaductele sunt realizate în proporție de 75%.

Lucrările la secțiunea Margina–Holdea a Autostrăzii A1 Lugoj–Deva, care include „tunelurile urșilor”, au ajuns la un stadiu de execuție de 82%. DRDP Timișoara a prezentat situația principalelor categorii de lucrări, de la asfaltare și structuri până la amenajările din interiorul tunelurilor, potrivit Economica.net.

În sectorul D, în zona Margina, se execută lucrări de așternere a stratului de bază. Totodată, în zona mediană a autostrăzii, pe sectoarele unde lucrările sunt avansate, au fost montați stâlpii de iluminat prevăzuți în proiect.

Pasajele și viaductele au ajuns la un stadiu de realizare de 75%

La categoria structuri, care cuprinde pasajele și viaductele, stadiul de realizare este de 75%. La pasajul din zona Margina se armează placa de suprabetonare, iar la pasajul cu o lungime de peste un kilometru au fost montate toate grinzile și se lucrează la montarea predalelor.

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La viaductul amplasat între cele două tuneluri a fost finalizată placa de suprabetonare pe ambele căi, conform situației prezentate de DRDP Timișoara.

În galeriile tunelului lung continuă lucrările la structura interioară. Echipele execută armarea, cofrarea și betonarea radierului, precum și hidroizolația, armarea și betonarea cămășuielii finale. A început și execuția infrastructurii pentru sistemele ITS din interiorul tunelurilor.

Tunelurile dintre Margina și Holdea au fost străpunse în totalitate, anunța pe 18 septembrie Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

„Cu galerii de 1.985 m și 1.825 m, Tunelul 2 Margina – Holdea este cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România”, preciza șeful CNAIR.

Cristian Pistol estima că în prima jumătate a anului 2027 se va putea circula pe autostradă fără întrerupere de la Boița la Nădlac, pe o distanță de peste 360 de kilometri.

Pentru construcția tunelurilor de pe secțiunea Margina–Holdea se folosește noua metodă austriacă, NATM. Aceeași tehnologie este utilizată și la construcția tunelurilor de pe secțiunea 4, Curtea de Argeș–Tigveni, a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești.

Antreprenorul este asocierea româno-bosniacă UMB Grup–Euro-Asfalt. Contractul pentru secțiunea lipsă din Autostrada A1 Lugoj–Deva are o valoare de 1,82 miliarde de lei, fără TVA.

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